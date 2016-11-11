Саакашвили объявил о создании новой партии

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сегодня заявил во время брифинга в Киеве.

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"Мы будем создавать новую широкую политическую силу", - сказал Саакашвили, отметив, что целью ее создания является смена политической элиты в Украине.

Он также заявил, что целью новой политической силы станут досрочные парламентские выборы.

Как сообщал УНИАН, 7 ноября Саакашвили объявил о своей отставке с должности главы Одесской ОГА, которую он занимал с мая 2015 года.