Саакашвили объявил о создании новой партии
14:11, 11 ноября 2016Политика
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Бывший председатель Одесской облгосадминистрации Михеил Саакашвили планирует создавать новую политическую силу в Украине.
Саакашвили анонсировал создание новой партии / Фото УНИАН
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сегодня заявил во время брифинга в Киеве.
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"Мы будем создавать новую широкую политическую силу", - сказал Саакашвили, отметив, что целью ее создания является смена политической элиты в Украине.
Он также заявил, что целью новой политической силы станут досрочные парламентские выборы.
Как сообщал УНИАН, 7 ноября Саакашвили объявил о своей отставке с должности главы Одесской ОГА, которую он занимал с мая 2015 года.
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