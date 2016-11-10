Опубликовано видео задержания "украинского диверсанта" в оккупированном Крыму

В ФСБ утверждают, что информацию "о группе террористов" российские спецслужбы якобы получили еще две недели назад, а затем следили за их действиями, передает пропагандистский Ren TV.

"При обысках у мужчин изъяли взрывные устройства, оружие, средства специальной связи, а также карты, на которых было обозначено, где запланированы атаки", - говорится в сообщении пропагандиста.

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Как сообщал УНИАН, в ФСБ РФ заявили о задержании 9 ноября очередной «диверсионной группы Минобороны Украины» в оккупированном Севастополе.

«Федеральной службой безопасности 9 ноября в городе Севастополе задержаны члены диверсионно-террористической группы главного управления разведки Минобороны Украины, которые планировали совершение диверсионных акций на объектах военной инфраструктуры и жизнеобеспечения полуострова Крым», - говорится в сообщении пресс-службы ФСБ.

Главное управление разведки Минобороны Украины опровергло это заявление.

«Этот очередной фейк российских спецслужб направлен на сокрытие личных репрессивных действий против жителей полуострова, а также с целью дискредитации Украины в глазах международного сообщества», -говорится в заявлении Минобороны.