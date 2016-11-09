Названы причины провала прогнозов о победе Клинтон

По мнению социологов, причины две. Первая и основная – опросы не учли огромную долю сторонников Трампа. Об этом пишет Медуза со ссылкой на профессора Московской высшей школы социальных и экономических наук Григория Юдина.

Он объяснил, что у опросов общественного мнения есть такой дефект: опросить можно только тех, кто хочет отвечать. Сторонники Дональда Трампа к этой категории людей не относятся. Это люди, которые всегда или долгое время не участвовали в выборах и вообще сторонились политики.

Читайте также"Мир станет более сумасшедшим": реакция мировых политиков на победу ТрампаОни не доверяют сложившейся системе, политике и истеблишменту. Предвыборные опросы они воспринимают как часть системы, поэтому не хотят отвечать. Они бы и на выборы не пошли, если только не видели среди кандидатов человека, который способен изменить, перевернуть или сломать сложившуюся ситуацию. Именно такого кандидата они увидели в Донадьде Трампе. А опросы не зафиксировали эту категорию избирателей и работали с теми, с кем удобнее работать — то есть с людьми, которые чувствуют себя в сложившейся системе относительно комфортно.

Читайте также"Ок, гугл, как руководить страной?": соцсети бурно отреагировали на победу Трампа в СШАПохожая ситуация сложилась и во время демократических праймериз. Во время выборов кандидата от демократической партии социологические службы в некоторых штатах предсказывали победу Клинтон, но победил в результате Берни Сандерс — человек, который, как и Трамп, противопоставлял себя системе.

Люди стеснялись признаваться, что поддерживают Трампа. И это еще одна причина, по которой опросы их не учли. Кампания Клинтон строилась на тактике «не дай бог», на демонизации Дональда Трампа и его сторонников. Угроза в лице Трампа должна была мобилизовать электорат. В последние две-три недели это достигло каких-то совершенно невероятных форм. Клинтон напрямую обвиняла Трампа в работе на враждебное государство (Россию), то есть фактически называла его предателем. Сторонников Трампа старались представить как ненормальных людей. Как показали выборы, эти люди готовы быть ненормальными, но в предварительных опросах они стеснялись говорить об этом из-за общественного давления. Получилось так, что каждому стороннику Трампа нужно было признаться в том, что он какой-то выродок. Это сказалось на результатах опросов. Так что негативная кампания Клинтон странным образом ударила по ней самой.

Предчувствие легкой победы Клинтон демобилизовало ее сторонников. Предвыборные опросы создали ощущение, что у Хиллари Клинтон очень большое преимущество, хотя известно, что у нее, как и у Трампа, высокий антирейтинг. Многие люди, которые думали голосовать за Клинтон как за «меньшее из зол», решили, что она и так победит, и потеряли последнюю мотивацию идти голосовать.

Фотогалерея "Реакция сторонников Трампа на его победу"