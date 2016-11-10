ФСБ придумала очередных "украинских диверсантов" в оккупированном Крыму

Обэтом сообщает пресс-служба ФСБ.

«Федеральной службой безопасности РФ 9 ноября 2016 года в городе Севастополе задержаны члены "диверсионно-террористической группы" главного управления разведки Министерства обороны Украины, планировавшие совершение диверсионных акций на объектах военной инфраструктуры и жизнеобеспечения оккупированного Крыма», - говорится в сообщении ФСБ.

Как сообщал УНИАН, в августе в ФСБ России также заявили, что якобы предотвратили совершение в Крыму террористических актов, подготовленных Главным управлением разведки Министерства обороны Украины, объектами которых были критически важные элементы инфраструктуры и жизнеобеспечения полуострова.

В ФСБ утверждают, что в результате оперативно-розыскных мероприятий в ночь на 7 августа в районе города Армянск обнаружена группа диверсантов. Также в ФСБ заявили о ликвидации «агентурной сети» Главного управления разведки Минобороны Украины.

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Кроме того, в ФСБ заявили, что в ночь на 8 августа спецподразделениями Министерства обороны Украины якобы были совершены еще две попытки прорыва диверсионно-террористических групп, которым предотвратили силовые подразделения ФСБ России и взаимодействующих ведомств. «Попытки прорыва прикрывались массированным обстрелом со стороны сопредельного государства и бронетехникой Вооруженных сил Украины», - утверждает спецслужба России. Президент России Владимир Путин прокомментировал гибель российских военнослужащих при якобы предотвращении теракта в Крыму, заявив, что «мы мимо такого проходить не будем».

При этом, он заявил, что Украина "переходит к террору". Также Путин считает, что Европа и США "должны повлиять на украинскую власть в связи с придуманной ФСБ попыткой теракта". В свою очередь в Минобороны подчеркнули, что «подобные заявления со стороны ФСБ есть ни что иное, как попытка оправдать передислокацию и агрессивные действия военных подразделений Российской Федерации на территории временно оккупированного полуострова».

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Таким образом, представители российских спецслужб пытаются отвлечь внимание местного населения и мирового сообщества от преступных действий по преобразованию полуострова на изолированную военную базу, заявили в украинском оборонном ведомстве. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов назвал заявление ФСБ РФ о подготовке Украиной терактов в Крыму еще одним элементом гибридной войны, которую ведет Россия против Украины.

«Обвинения российской стороной Украины в терроризме в оккупированном Крыму раздаются так же бессмысленно и цинично, как заявления российского руководства об отсутствии российских войск в Донбассе. Эти фантазии - лишь повод для очередных военных угроз в адрес Украины», - сказал в свою очередь президент Украины Петр Порошенко.