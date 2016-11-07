Глава Одесской ОГА Саакашвили подал в отставку (добавлено видео)

12:55, 07 ноября 2016
Политика
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Председатель Одесской облгосадминистрации Михеил Саакашвили заявил, что решил подать в отставку с занимаемой должности.

фото: УНИАН

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил сегодня на брифинге в Одессе.

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«Я решил подать в отставку и начать новый этап борьбы. У меня не опустятся руки, и я не устану, пусть они не надеются, и пусть они только не рассчитывают избавиться от меня», - заявил Саакашвили.

Как сообщал УНИАН, Саакашвили в мае 2015 года был назначен председателем Одесской ОГА.

Ранее сегодня об отставке объявил глава полиции в Одесской области Гиорги Лорткипанидзе.

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