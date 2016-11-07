Глава Одесской ОГА Саакашвили подал в отставку (добавлено видео)
12:55, 07 ноября 2016Политика
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Председатель Одесской облгосадминистрации Михеил Саакашвили заявил, что решил подать в отставку с занимаемой должности.
Саакашвили заявил об отставке с должности главы Одесской ОГА / УНИАН
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил сегодня на брифинге в Одессе.
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«Я решил подать в отставку и начать новый этап борьбы. У меня не опустятся руки, и я не устану, пусть они не надеются, и пусть они только не рассчитывают избавиться от меня», - заявил Саакашвили.
Как сообщал УНИАН, Саакашвили в мае 2015 года был назначен председателем Одесской ОГА.
Ранее сегодня об отставке объявил глава полиции в Одесской области Гиорги Лорткипанидзе.
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