Глава Одесской ОГА Саакашвили подал в отставку (добавлено видео)

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил сегодня на брифинге в Одессе.

Читайте такжеГендиректор НТКУ Аласания подал в отставку (документ)

«Я решил подать в отставку и начать новый этап борьбы. У меня не опустятся руки, и я не устану, пусть они не надеются, и пусть они только не рассчитывают избавиться от меня», - заявил Саакашвили.

Как сообщал УНИАН, Саакашвили в мае 2015 года был назначен председателем Одесской ОГА.

Ранее сегодня об отставке объявил глава полиции в Одесской области Гиорги Лорткипанидзе.