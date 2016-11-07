Скандал в украинском небе: в "Украэрорухе" рассказали о вопросе компенсации за возврат самолета "Белавиа"

Об этом говорится в ответе "Украэроруха" на запрос 112.ua.

"Финансовый вопрос с авиакомпанией "Белавиа" "Украэрорух" решает в соответствии с практикой, которая применяется во взаимоотношениях между провайдером аэронавигационных услуг и авиакомпанией", - говорится в ответе "Украэроруха".

Читайте такжеВ Беларуси опубликовали полную расшифровку переговоров пилотов "Белавиа" с диспетчерской "Жулян" (документ)Как известно, 21 октября СБУ заставила пассажирский самолет компании "Белавиа", вылетевший из аэропорта "Жуляны" в Минск, вернуться в Киев. При этом украинская сторона якобы пригрозила белорусскому самолету истребителями. СБУ опровергла эту информацию.

Причина действий СБУ – присутствие на борту самолета гражданина Армении Артура Мартиросяна, сторонника "Антимайдана". Подозреваемого сняли с самолета и обыскали. Борт вылетел в Минск после дозаправки, а мужчину через несколько часов правоохранители отпустили – он прибыл в Минск другим авиалайнером.

МИД Беларуси вручило ноту временному поверенному в делах Украины. Беларусь на официальном уровне требует извинений и денежных компенсаций от Украины.

В "Белавиа" рассчитывают, что в ближайшее время авиакомпании возместят затраты за возврат борта в "Жуляны".