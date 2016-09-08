У Кремля заготовлен план раздела Беларуси - экс-посол

Такое мнение высказал бывший посол Украины в Беларуси Роман Безсмертный, передает БелаПАН.

По его словам, у Кремля уже заготовлен план, согласно которому Беларусь будет делиться так же, как Украина: Витебск и Минск — это восток, Брест и Гродно — запад.

Украинский дипломат считает, что Александр Лукашенко "уже давно действует в тех рамках, в которых ему позволяет Кремль".

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"Сегодня Беларусь — это перевалочная база для российского экспорта в Европе. Посмотрите на экспорт Беларуси в Голландию — это горюче-смазочные материалы, которые приходят в Беларусь из России, ну и потом отправляются в Голландию. И это все в обход санкций, и эта система работает", - рассказал Безсмертный.

Дипломат назвал Беларусь главным импортером России. Что касается налаживания отношений Лукашенко с западом, то, как считает дипломат, "его толкают туда, где России нужен канал".

Ранее УНИАН сообщал, что Беларусь впервые за 15 лет отправила в Украину нового посла.