Беларусь впервые за 15 лет отправила в Украину нового посла

Об этом говорится в сообщении посольства Беларуси.

"6 сентября 2016 года чрезвычайный и полномочный посол Республики Беларусь в Украине Игорь Сокол вручил копии верительных грамот заместителю министра иностранных дел Украины – руководителю аппарата министерства Вадиму Пристайко", - сказано в нем.

В ходе встречи стороны обсудили текущее состояние и перспективы развития белорусско-украинского сотрудничества, а также ряд актуальных вопросов региональной и международной повестки дня.

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На сайте посольства сказано, что Сокол родился 4 марта 1962 года в городе Молодечно Минской области. В 1983 году окончил Киевское высшее общевойсковое командное училище имени Фрунзе, в 1995 году – Киевский национальный университет, в 2000 году – Академию управления при президенте Беларуси.

В 2008-2013 годах он занимал должность посла Беларуси в Узбекистане. В 2013-2015 годах был заместителем начальника главного управления по делам России в МИДе Беларуси.

Напомним, с 2001 года послом Беларуси в Украине был Валентин Величко.