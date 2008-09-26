Тимошенко: одновременные выборы Президента и ВР - единственный выход

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО считает, что одновременные парламентские и президентские выборы станут единственным выходом из кризиса власти в Украине, если распавшуюся коалицию в Верховной Раде не удастся восстановить.

Об этом она заявила в интервью иностранным информационным агентствам, сообщает Reuters.

"Если и Президент Виктор ЮЩЕНКО, и лидер оппозиции Виктор ЯНУКОВИЧ все-таки толкнут парламент на досрочные выборы, в этом случае, я считаю, что логично было бы проводить одновременно и президентские, и парламентские выборы, потому что тогда возникает логика преодоления кризиса, у общества возникает возможность переформатировать все политическое поле", - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Премьер также заявила, что БЮТ намерен участвовать в обоих выборах.