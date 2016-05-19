Шведский канал снова анонсировал показ антиукраинского фильма о Майдане

Показ запланирован на следующий понедельник, 23 мая, передает Svenska Dagbladet.

Ранее шведский телеканал SVT решил отложить показ скандального фильма "Украина, маски революции", автором которого является французский журналист Поль Морейра.

Аксель Арне, проект-менеджер телеканала, утверждал, что решение отложить показ было принято не из-за выявления фактических ошибок в фильме. По его словам, причиной были "сомнения относительно влияния правоэкстремистских групп на события".

"Причина переноса показа не в том, что фильм дает ложную картину событий. Но есть нечто, что требует обсуждения и для этого требуется определенное время", - сказал он.

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Как сообщал УНИАН, польский телеканал TVN24 22 февраля показал скандальный и манипулятивный французский фильм "Украина, маски революции" о Евромайдане.

Напомним, фильм "Украина, маски революции" впервые был показан в эфире французского телеканала Canal+ в начале февраля. Против показа фильма протестовали украинская общественность и посольство Украины в Париже. В заявлении посольства говорится, что "Украина, маски революции" - это документальный фильм, снятый в стиле теории заговора и российской пропаганды, он дезинформируют европейцев о событиях в Украине зимой 2013-2014 гг. и является неуважением к людям, погибшим во имя демократического будущего своей страны.