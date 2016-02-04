Украина пожалуется на французский канал из-за пропагандистского фильма о Евромайдане

Об этом говорится в сообщении комиссии, опубликованном на ее сайте.

Жалоба будет касаться сюжета "Специальное исследование: Украина: Маски революции", который вышел в программе "Специальное расследование" на телеканале Canal+.

Украина просит Францию рассмотреть и дать оценку соответствия нормам профессиональной этики журналиста действий журналиста и редактора, которые готовили и принимали решение о показе сюжета.

Отмечается, что французская пресс-рада уже выразила готовность рассмотреть жалобу.

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"Жалоба будет основываться на материалах украинских журналистов и журналистов других стран, которые возмущены тенденциозно подобранным видеорядом, синхронами, которые перекручивают смысл комментария и, по сути, являются попытками автора сюжета создать "доказательную базу", которая подтверждает их предубеждения", - отмечает секретарь Комиссии по журналистской этике Татьяна Котюжинская.

Напомним, документальную картину Морейро "Украина: Маски революции" показали по Canal+ 1 февраля. Накануне ее выхода в эфир посольство Украины во Франции попросило канал не транслировать ленту и обвинило автора картины в манипулировании комментариями и генерации предубеждений.

В документальной картине речь идет о событиях 2013-2014 годов. Как говорится в аннотации к фильму, "участие ультраправых, вооруженных групп (в протестах на Майдане - Ред.) давно игнорируется". Морейро также рассказывает о поддержке "националистов" Вашингтоном " и "массовом убийстве в Одессе, совершенном украинскими националистами".