Шведский канал отложил показ антиукраинского фильма о Майдане

Об этом сообщает "ЕвроПравда" со ссылкой на издание Svenska Dagbladet.

Показ фильма планировался в субботу, 30 апреля.

Аксель Арне, проект-менеджер телеканала, утверждает, что решение отложить показ было не принято из-за выявления фактических ошибок в фильме. По его словам, причиной были "сомнения относительно влияния правоэкстремистских групп на события".

"Причина переноса показа не в том, что фильм дает ложную картину событий. Но есть нечто, что требует обсуждения и для этого требуется определенное время", - сказал он.

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По словам Арне, режиссером фильма является титулованный журналист, автор расследований и фильмов об огромном количество мировых конфликтов и у него нет причин ставить под сомнение профессионализм Морейры.

Пока неизвестно, когда шведский телеканал планирует показ фильма.

Напомним, впервые документальную картину Морейры показали по Canal+ 1 февраля. Накануне ее выхода в эфир посольство Украины во Франции попросило канал не будет транслировать ленту и обвинило автора картины в манипулировании комментариями и генерации предубеждений.

В документальной картине режиссера Поля Морейры речь идет о событиях 2013-2014 годов. Как говорится в аннотации к фильму, "участие ультраправых вооруженных групп (в протестах на Майдане - Ред.) давно игнорируется". Морейра также рассказывает о поддержке "националистов" Вашингтоном " и "массовом убийстве в Одессе, совершенном украинскими националистами".