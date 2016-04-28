Шведский канал отложил показ антиукраинского фильма о Майдане
Шведский телеканал SVT решил отложить показ скандального фильма "Украина, маски революции", автором которого является французский журналист Поль Морейра.
Об этом сообщает "ЕвроПравда" со ссылкой на издание Svenska Dagbladet.
Показ фильма планировался в субботу, 30 апреля.
Аксель Арне, проект-менеджер телеканала, утверждает, что решение отложить показ было не принято из-за выявления фактических ошибок в фильме. По его словам, причиной были "сомнения относительно влияния правоэкстремистских групп на события".
"Причина переноса показа не в том, что фильм дает ложную картину событий. Но есть нечто, что требует обсуждения и для этого требуется определенное время", - сказал он.
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По словам Арне, режиссером фильма является титулованный журналист, автор расследований и фильмов об огромном количество мировых конфликтов и у него нет причин ставить под сомнение профессионализм Морейры.
Пока неизвестно, когда шведский телеканал планирует показ фильма.
Напомним, впервые документальную картину Морейры показали по Canal+ 1 февраля. Накануне ее выхода в эфир посольство Украины во Франции попросило канал не будет транслировать ленту и обвинило автора картины в манипулировании комментариями и генерации предубеждений.
В документальной картине режиссера Поля Морейры речь идет о событиях 2013-2014 годов. Как говорится в аннотации к фильму, "участие ультраправых вооруженных групп (в протестах на Майдане - Ред.) давно игнорируется". Морейра также рассказывает о поддержке "националистов" Вашингтоном " и "массовом убийстве в Одессе, совершенном украинскими националистами".