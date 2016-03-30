Великобритания будет следить за назначением генпрокурора Украины - посол

Об этом посол Великобритании Джудит Гоф написала в "Твиттере". "По согласованию с моим коллегой из Евросоюза (главой Представительства ЕС в Украине Яном Томбинским - УНИАН) мы продолжим внимательно наблюдать за развитием событий в Генеральной прокуратуре", - подчеркнула Джудит Гоф.

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Как сообщал УНИАН, 29 марта Ян Томбинский заявил, что новый генпрокурор должен обеспечить независимость ГПУ от политического влияния и давления. Это заявление было сделано в связи с тем, что Верховная Рада 289 голосами дала согласие на увольнение президентом Петром Порошенко Виктора Шокина с должности генпрокурора.