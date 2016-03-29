Томбинский: ГПУ не продемонстрировала прогресса в расследовании деятельности должностных лиц режима Януковича

Об этом говорится в заявлении Томбинского, переданном агентству УНИАН Представительством ЕС в Украине.

Дипломат выразил большую обеспокоенность в отношении всех новостей, которые поступают из Генеральной прокуратуры Украины в последнее время.

Так, по его словам, в Генпрокуратуре все еще наблюдается "отсутствие ощутимых результатов в расследовании серьезных дел, включая драматические события в Киеве и Одессе в начале 2014 года, относительно деятельности чиновников из прошлого режима, которые были включены в санкционный список в соответствии с запросом украинской власти, а также расследований в отношении должностных лиц в самой Генеральной прокуратуре ".

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"Те прокуроры, которые считались направленными на процесс реформ, покинули Генпрокуратуру или иным образом были лишены возможности проводить расследования и реформы. К сожалению, высказанное гражданским обществом, экспертами и международным сообществом в этом отношении беспокойство было проигнорировано", - заявил Томбинский.