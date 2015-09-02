Великобритания сменила посла в Украине

Об этом написал Саймон Смит в своем "Твиттере". "Моя миссия посла Объединенного Королевства в Украине завершилась 1 сентября. Я желаю украинцам всех сил и успехов для будущего их замечательной страны", - отметил британский дипломат.

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Он также пожелал наилучших успехов Джудит Гоф, которая станет следующим послом Великоритании в Украине. Саймон Смит сообщил, что Джудит Гоф прибудет в Киев 7 сентября.

Как сообщал УНИАН, в марте министерство иностранных дел Великобритании сообщило, что в сентябре будет сменен посол в Украине.

Джудит Гоф работает в британском МИД с 2001 года. Она занималась вопросами Восточной Европы и Центральной Азии в течение 20 лет. Также дипломат была послом Великобритании в Грузии и находилась на дипломатической службе в Сеуле. Кроме того, она была консультантом компании Ernst and Young.