Рада отправила Шокина в отставку

Верховная Рада Украины приняла постановление о предоставлении согласия на увольнение президентом Украины Виктора Шокина с должности генерального прокурора Украины (№4122).

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Как передает корреспондент УНИАН, за это решение проголосовали 289 народных депутатов из 339, зарегистрированных в сессионном зале.

В частности, от фракции «Блока Петра Порошенко» «за» проголосовали 114 депутатов, от “Народного фронта” - 72, “Батькивщины” - 13, “Самопомочи” - 24, Радикальной партии - 17.

От «Оппозиционного блока» постановление поддержали лишь 2 народных депутата, от группы “Видродження” - 4, группы “Воля народа” - 11, а также 32 внефракционных депутата.

Представляя проект постановления, представитель президента в парламенте Степан Кубив напомнил, что президент внес этот документ в парламент 22 февраля.

"Шокин подал личное заявление о его увольнении", - добавил депутат.

Как сообщал УНИАН, 16 февраля президент Петр Порошенко предложил Шокину подать в отставку. Позже он внес в ВР проект постановления о предоставлении согласия на увольнение Шокина.

Шокин был назначен генпрокурором 10 февраля 2015 года.