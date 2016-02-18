Гройсман объявил на заседании Рады о выходе фракции "Батькивщина" из коалиции

Как передает корреспондент УНИАН, он отметил, что у него есть единогласное решение собрания объединения "Батькивщина" о выходе из коалиции.

Он отметил, что в его адрес поступили по этому поводу письмо от лидера фракции Юлии Тимошенко, протокол заседания фракции и соответствующее заявление, подписанное всеми членами фракции "Батькивщина", об отзыве подписей относительно участия в коалиции 18 народных депутатов.

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Как сообщал УНИАН, фракции "Самопомочи" и "Батькивщины" требовали отставки правительства.

16 февраля Верховная Рада 247 голосами признала работу правительства неудовлетворительной, но не поддержала постановление о недоверии Кабмину.

17 февраля фракция "Батькивщина" в связи с провальным голосованием за отставку Кабмина заявила о выходе из парламентской коалиции. Сегодня "Самопомич" заявила о выходе из коалиции.