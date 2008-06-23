Суд подождет еще каких-то объяснений от Луценко

Коллегия судей Апелляционного суда г. Киева сегодня была вынуждена перенести на 7 июля этого года рассмотрение жалобы Генеральной прокуратуры Украины на постановление Подольского райсуда столицы, которым признано незаконным возбуждение уголовных в отношении министра внутренних дел Украины Юрия ЛУЦЕНКО.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее постановление по просьбе адвоката Ю.ЛУЦЕНКО было принято сегодня в начале очередного судебного заседания Апелляционного суда.

В частности, в своем ходатайстве защитник главы МВД просил суд перенести на другой день рассмотрение жалобы, поскольку он должен приобщить некоторые документы.

Несмотря на то, что другие стороны - участники процесса высказались против переноса, суд удовлетворил ходатайство адвоката Ю.ЛУЦЕНКО, сославшись на то, что «необходимо, чтобы эти объяснения были».

Как сообщал УНИАН, 18 июня коллегия судей Апелляционного суда города Киева не смогла принять решения по жалобе Генеральной прокуратуры Украины на постановление Подольского райсуда столицы, который признал незаконным возбуждение уголовного дела в отношении Ю.ЛУЦЕНКО.

Заслушав объяснение сторон-участниц процесса, суд удалился в комнату для совещаний, чтобы принять решение. Однако после этого участникам заседания объявили, что решение не принято, поскольку суду необходимо выяснить дополнительные обстоятельства (какие именно – не объяснили).

Адвокат Ю.ЛУЦЕНКО Юрий МАРТЫНЕНКО не исключил, что суд не успел изучить материалы дела.

В отношении Ю.ЛУЦЕНКО было нарушено уголовное дело после инцидента с мэром Киева Леонидом ЧЕРНОВЕЦКИМ 18 января 2008 года после заседания Совета национальной безопасности и обороны.

26 мая Генеральная прокуратура переквалифицировала уголовное дело в отношении Ю.ЛУЦЕНКО с “нанесения легких телесных повреждений” на “должностное преступление”.

3 июня Подольский районный суд Киева отменил постановление Главного следственного управления по особо важным делам Генпрокуратуры о возбуждении уголовного дела в отношении Ю.ЛУЦЕНКО, поскольку в предоставленных суду материалах не видно, что Ю.ЛУЦЕНКО совершил должностное преступление, находясь 18 января этого года на заседании СНБО, где нанес легкие телесные повреждения мэру Киева Л.ЧЕРНОВЕЦКОМУ.

Также суд признал, что Ю.ЛУЦЕНКО не злоупотреблял властью или служебными полномочиями, используя в августе 2006 года самолеты внутренних войск МВД Украины.