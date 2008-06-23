Президент Португалии порадовал Ющенко

Президент Португальской Республики Анибал Каваку СИЛВА считает, что сегодняшний диалог между Украиной и НАТО свидетельствует о возможности предоставления Украине Плана действий относительно членства на декабрьском саммите Альянса в Брюсселе.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня на совместной пресс-конференции с Президентом Украины Виктором ЮЩЕНКО в Лиссабоне после завершения переговоров.

А.СИЛВА заметил, что не может предусматривать, каким будет решение, но диалог, который сегодня происходит, «указывает на то, что это может произойти (предоставление ПДЧ Украине в декабре - УНИАН)».

Он также отметил, что Португалия приветствует курс Украины на приближение к Евросоюзу и НАТО. «Мы приветствуем тот диалог, который происходит у Украины с этими институтами», - сказал он, добавив, что Бухарестский саммит НАТО четко засвидетельствовал, что Украина когда-то будет членом НАТО.

Как сообщил А.СИЛВА, что во время переговоров В.ЮЩЕНКО рассказал о недавнем визите Генерального секретаря НАТО Яапа де Хооп СХЕФФЕРА в Киев и о том, что удалось достичь существенных результатов в переговорах. «Украина двигается в направлении получения ПДЧ», - сказал А.СИЛВА.

В свою очередь, В.ЮЩЕНКО отметил, что является оптимистом, и считает, что декабрьский саммит Альянса является оптимальным временем для предоставления Украине Плана действий относительно членства в НАТО.