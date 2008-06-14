Иванов: миллионы людей пострадают от вступления Украины в НАТО

Первый вице-премьер-министр Российской Федерации Сергей ИВАНОВ считает, что вступление Украины в НАТО будет «болезненным» для народов Украины и России.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом С.ИВАНОВ заявил сегодня журналистам в Севастополе, куда он прибыл во главе российской правительственной делегации для участия в торжественных мероприятиях по случаю 225-годовщины основания города.

Отвечая на вопрос журналистов, каким образом возможное вступление Украины в НАТО может повлиять на отношения между двумя странами, С.ИВАНОВ сказал: «Неизбежен полный разрыв связей между предприятиями ВПК. Для кого это будет болезненней – судить не берусь, но это будет болезненно для народов».

По мнению С.ИВАНОВА, еще одним возможным последствием вступления Украины в Североатлантический альянс может стать введение визового режима между Украиной и РФ. «Будет введен визовый режим, так как НАТО заставит Украину его ввести», - считает первый вице-премьер-министр России.

По словам С.ИВАНОВА, «десятки миллионов людей почувствуют эти неудобства. И как следствие - я сильно сомневаюсь, что количество российских туристов увеличится, и что их место займут американские, английские и немецкие туристы».

В Севастополе С.ИВАНОВ принял участие в церемонии возложении венков и цветков к Вечному огню у Мемориала героическим защитникам Севастополя в 1941-1942 годах.

Состоялись также его протокольные встречи с председателем городского совета Валерием САРАТОВЫМ и председателем городской государственной администрации Сергеем КУНИЦИНЫМ.