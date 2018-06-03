Олесь Довгий: Я первый отказываюсь употреблять в Киевраде слова оппозиция и большинство

10 июня на пленарном заседании Киевского городского совета Олеся Довгого во второй раз избрали секретарем Киеврады, что стало еще одним свидетельством победы Леонида Черновецкого на досрочных выборах в Киеве. Господин Довгий в своей первой речи в статусе секретаря Киеврады заявил, что лично демонтирует защитное стекло в президиуме и это станет символом начала воплощения в жизнь «новой философии» в работе столичного парламента. Мы задали секретарю горсовета несколько вопросов. ЛУЦЕНКО ПОСЕЛИЛ У НАС НА ПОЛГОДА ВСЕ МВД Олесь Станиславович, Дмитрий Андриевский из Блока Кличко прокомментировал Ваше избрание так: «Мы будем наблюдать правовое закрепление всех предыдущих неправовых решений относительно коммунальной собственности, землеотводов, которые происходили в период его (Черновецкого) правления». У Вас, наверное, есть контраргументы в ответ на такое утверждение? Ссылаясь на этот источник, вы, думаю, понимаете, что некоторые главы предвыборных штабов наших оппонентов, которые не набрали желаемое количество голосов, до сих пор находятся в процессе избирательной кампании и до сих пор комментируют все процессы, опираясь на предвыборную риторику. Я бы хотел напомнить всем и, в частности, депутату Андриевскому, что мы уже перешли к формированию комиссий, к работе в Киевском городском совете. Выборы закончились, потому я рекомендую вместо нагнетания страсти и поисков каверзы там, где их нет, сосредоточиться на работе. Возможно, это не так интересно, поскольку хозяйственная работа монотонна и кропотлива. Она нуждается в системном подходе. Киевский горсовет прошлого созыва иногда напоминал корриду, но противостояние никоим образом не решало хозяйственных проблем. Я бы хотел, чтобы мы перевернули страницу и начали работать.

Те, кто строили свою кампанию на чистом популизме, на давно заезженных и никому не интересных словах типа “дерибан”, «тюрьмы», не нашли у избирателя отклика. Потому что людей интересует, чтобы в домах было тепло, чтобы был отремонтирован подъезд, чтобы заработала программа “твой дом – твой двор”, чтобы они видели рост социальных выплат. Их интересуют социальные муниципальные программы, их интересует, когда решится проблема мусороперерабатывающих заводов, когда закончится строительство Подольско-Воскресенского мостового перехода, когда запустятся новые станции метро, когда закупится новый коммунальный транспорт и как он будет функционировать. Людей интересует, когда будет больше пространства на дорогах.

Вот то, что интересует киевлян. Я надеюсь, что теперь киевляне будут видеть, что городской совет работает над решением именно этих проблемы.

Оппозиция заявляла, что Киеврада прошлой каденции выделяла землю с нарушениями процедуры. Под этими обвинениями нет никаких правовых оснований. Были многочисленные иски и обращения в прокуратуру и даже желание пока еще министра внутренних дел Юрия Виталиевича Луценко, который относится к нам с такой симпатией, что буквально переселил сюда на полгода все министерство, чтобы изучить все, что можно изучить и вытрясти все, что можно вытрясти. Все было сделано. И если бы были наименьшие правовые основания, то мы бы с вами комментировали много конкретных, в том числе и уголовных дел.

В прошлой каденции Киевский горсовет постоянно трясло, мы находились в соревнованиях, политических противостояниях. В условиях такого политического противостояния требования и амбиции каждого из депутатов большинства, в частности и относительно председателя, становятся достаточно жесткими. Ни для кого не секрет, что некоторые вопросы, в частности земельные, рассматривались способом, который прописан в регламенте как исключительный. Часто, когда с голоса вносились проекты решений, мы видели, что они ставились на голосование. Да, это было.

Но, проанализировав то, что было, и имея новое большинство, мы видим: киевляне дали нам возможность вдвое увеличить фракцию, переоценить и переосмыслить подход к проведению пленарных заседаний, к необходимости формирования большинства и того, каким образом это делать.

Вряд ли повторится ситуация прошлого созыва, когда мы были заложниками требований депутатов, а я как председатель или должен был удовлетворить амбиции того или другого депутата, который с голоса вносит проект того или иного решения, потому что ему не терпится, чтобы его проголосовали сейчас, или я мог потерять этого депутата.

То есть, вы признаете, что у Вас были ошибки. А городской председатель имел с вами разговор относительно недопущения таких ошибок в будущем? В прошлом созыве у нас был двадцать один депутат фракции Черновецкого и городской председатель. Такие были результаты выборов 2006 года. Причем ответственность за все, что происходит в Киеве, лежит на мэрии и нашей фракции. Все остальные, кто назывался оппозицией и был настроен, чтобы из нас попить кровь, это прекрасно понимали. И по сути своей, блокируя принятие социальных и рабочих решений, направленных на обеспечение жизнедеятельности города, ставили мэра в ситуацию, когда он несет ответственность за жизнь города и при этом не имеет рычагов в сессионном зале. Потому часто работа состояла из кулуарных договоренностей и личных переговоров с депутатами, формирования работоспособного большинства. В этом созыве это все будет пересмотрено. Я признаю, что было сделано много ошибок. Я признаю, что эскалация конфликтов прошлого созыва во многом диктовалась и нашими ошибками и моими персональными ошибками. Возможно, следовало быть менее лояльным и не идти на поводу конкретных пожеланий конкретных депутатов. Но на сегодня я заверяю: все это будет пересмотрено.

Перед тем, как Леонид Черновецкий выдвигал мою кандидатуру (на секретаря Киеврады. – Авт.), мы с ним об этом говорили, проанализировали ошибки, допущенные во время прошлой каденции, и я получил карт-бланш от городского председателя. Даже при попытках вымогательства, шантажа и угрозы конфликта, я ни у кого не буду идти на поводу. Я не допущу ни одного вопроса, внесенного из голоса, ни одного вопроса, рассмотренного вне регламента, ни одной возможности кому-то втянуть меня в какую-то лишнюю дискуссию или конфликт.

ЕСЛИ КАТЕРИНЧУК УСПОКОИТСЯ, ТО ПУБЛИЧНОЕ ПОРАЖЕНИЕ ЕМУ НЕ СВЕТИТ А можно интерпретировать ваши слова так: оппозиция, которая всегда имела свою долю при землеотводе, но при этом обвиняла вас в дерибане, теперь не будет получать ничего? Такое слово, как оппозиция, является первым шагом к последующему напряжению и созданию новой политической ситуации, не благоприятной для работы в таком хозяйственном органе, как Киевский городской совет. Потому я первый отказываюсь публично употреблять такие слова как оппозиция и большинство. Единственная позиция в хозяйственных вопросах, на которую мы должны ориентироваться, это – мнение общества. Если мнение общества отличается от видения власти, мы должны это слышать и реагировать немедленно. В случае, если проект решения не противоречит интересам общества, бессмысленно было бы его не поддерживать.

Мы сделаем все, чтобы киевляне видели, кто и как работает. Я сделаю все, чтобы мнение каждого депутата и фракции было максимально учтено. Сегодня у нас будет согласительный совет с главами фракций (интервью записано 12 июня. – Авт.), на котором мы будем обсуждать принцип формирования комиссий, и я буду пытаться сделать все для того, чтобы все фракции были представлены во всех без исключения комиссиях и чтобы они могли принимать участие и нести общую ответственность за те проекты, которые будут рассматриваться в сессионном зале.

Если, например, Блок Виталия Кличко будет иметь по одному человеку в комиссии, то они в своей фракции смогут профессионально обсуждать каждый проект решения. Потому что во время прошлой каденции депутаты отдельных фракций были представлены лишь в двух комиссиях. От этого страдало качество решений. Соответственно, не хватало понимания важности этих решений для киевлян.

Как вы прокомментируете ситуацию, которая сложилась с депутатами Блока Николая Катеринчука? Какие у Вас отношения с господином Катеринчуком? У меня нет личных отношений с Николаем Дмитриевичем... Он – политик, который имеет свою политическую силу и является лидером общенационального масштаба. Относительно того, что произошло с депутатами Киеврады: для меня является возмутительным и неприемлемым, когда любого человека, депутата лишают права передвижения, независимо от его фракционной принадлежности. И моя обязанность – мгновенно реагировать на любые проявления незаконной деятельности относительно депутатского корпуса. Я считаю, что такими действиями Николай Дмитриевич демонстрировал неуважение ко всему депутатскому корпусу и к статусу депутата Киеврады. Мне кажется, что он должен решать свои проблемы внутри фракции и не выносить их на общее обсуждение. Если он позиционирует себя как политик нового европейского качества, то покажите мне, где в Европе идея удержания депутатов в заложниках могла бы закончиться чем-то другим, а не судебным иском.

Я думаю, что эти депутаты найдут общий язык внутри партии и в дальнейшем плодотворно будут работать с нами над проектами решений.

А что касается оценки его деятельности, то он получит ее в общенациональном контексте, потому что люди, которые видели ее, выразят свое мнение. Тот, кто посоветовал Николаю Дмитриевичу закрыть депутатов, хотел ему навредить.

Что касается его заявлений о судебных исках, я бы советовал ему не тратить время на то, что не имеет никаких правовых оснований, следовательно, и судебной перспективы также нет. В случае, если он будет заострять внимание на судебной перспективе при недостатке правовых оснований, то все равно – сколько бы он не оттягивал судебное решение, – оно будет не в его пользу.

ВСТРЕЧАТЬСЯ С ДЕПУТАТАМИ ВР И ВЫСЛУШИВАТЬ ИХ ПОЖЕЛАНИЯ МЫ БУДЕМ НЕ ТЕТ-А-ТЕТ, А ПУБЛИЧНО Ожидаются ли какие-то новации в работе Киеврады? Мы внедрим протокольность всех встреч с высшими должностными лицами. Теперь все депутаты Верховной Рады, министры, другие почтенные персоны, которые обращаются к нам по личным вопросам, а такой ответ, как “это невозможно по закону”, воспринимают как отказ, – теперь должны обращаться официально.

Было как? Скажем, приходит депутат Верховной Рады и говорит: мне нужно это и это. А когда ты говоришь, что это невозможно, он говорит: тогда я покажу тебе «кузькину мать». Накопление критической массы таких отказов и вылилось в голосование о досрочных выборах.

Все! Выборы состоялись, и теперь встречаться с народными депутатами и выслушивать их пожелания мы будем не тет-а-тет, а публично, чтобы это было понятно всем без исключения киевлянам. Хочет депутат Верховной Рады или министр обратиться с просьбой – пожалуйста. Я встречусь с каждым, но в протокольном порядке, чтобы все его обращения были публичными и понятными. Это будет на пользу депутатам, потому что тогда они будут приходить не с личными просьбами, а с проблемами людей, и это будет для них хороший пиар. Это будет полезным и для нас, потому что высвободит много времени для работы с обращениями граждан, а не с личными обращениями депутатов.

И еще относительно новой философии работы Киеврады... Я лично предложил демонтировать защитную стеклянную перегородку на президиуме. Все устали от того изнуряющего напряжения, которое господствовало здесь когда-то. А первым результатом реализации такой философии стало голосование за изменения в бюджет, когда «за» проголосовали все присутствующие в зале 116 депутатов Киевского городского совета.

Расскажите, как это Вам удалось во вторник убедить депутатов голосовать за изменения в бюджет? Перед пленарным заседанием некоторые фракции собирались голосовать “против”, бойкотировать рассмотрение этого решения. Но после того, как все без исключения имели возможность задать вопрос, когда аргументы “против” были исчерпаны, когда докладчики и содокладчики доступно объяснили, что те, кто будут голосовать “против”, будут причастны к отключению газа в столице, то решение фракций изменилось, и они согласились с тем, что проблема есть и ее следует решать.

В частности, я был приятно поражен первым общением и первым примером работы фракции, которую возглавляет Александр Зинченко (БЮТ. – Авт.). В отличие от предыдущего созыва, когда глава фракции не имел возможности оперативно сам принимать решение, а должен был отстаивать «боевое задание», господин Зинченко показал на примере голосования за внесение изменений в бюджет, что он может убеждать фракцию изменять точку зрения, и в случае, если это необходимо, объединяться и голосовать “за”.

Кстати, вопрос с газом решен? Да. По крайней мере, на время. Во вторник мы дополнительно направили на компенсацию разницы между тарифами и реальной себестоимостью более чем сто миллионов гривен. Мы и в дальнейшем будем пытаться находить дополнительные средства, чтобы жители Киева не чувствовали повышения тарифов.

Вы говорите, что БЮТ поддержал голосование за изменения в бюджет. Но сами публично по телевидению сделали замечание премьеру, которая попросила городского председателя отчитаться об инфляции в столице... Это был ответ на официальное заявление премьер-министра. Я просто хотел напомнить, что инфляция – это общеукраинский показатель. Своим заявлением я хотел сказать, что нельзя перекладывать ответственность за общенациональные процессы на столичную власть. Я искренне надеюсь, что правительство начнет сотрудничать с нами, найдет средства на строительство многих важных объектов, поможет нам с компенсацией цены на газ и не допустит повышения цены на хлеб.

ЕСЛИ НУЖНО ФИЗИЧЕСКИ ПРОТИВОСТОЯТЬ НЕЗАКОННОЙ ЗАСТРОЙКЕ, ТО МЫ ЭТО БУДЕМ ДЕЛАТЬ Поясните ситуацию с дракой на Березняках. Почему трактора начали сносить детскую площадку?

Мы выразили свою позицию относительно конфликта на Березняковской. Наш блок – единственный, кто те трактора останавливает. И я прошу остальные политические силы поднять свой актив и присоединиться к нам в борьбе против незаконного строительства. Кстати, та площадка построена на личные средства городского председателя, и для нас принципиально не допустить ее демонтажа. А если кто-то на тех тракторах надеется, что, выиграв какой-то суд, заставит позволить что-то строить, то очень ошибается. Если нужно будет физически противостоять застройке, то мы будем это делать.

Говорят, Вы Ирэну Кильчицкую снимаете с должности и что у Вас с ней личный конфликт... У меня и Ирэною Реонольдовной нет никаких конфликтов. Она является заместителем главы Киевской городской государственной администрации. Любые решения относительно ее пребывания на этом посту будет принимать городской голова. Я в данном случае хотел бы сказать, что Ирэна Реонольдовна смогла реализовать много вещей, которые не удавалось сделать всем ее предшественникам...

Все трактовали выборы в Киеве как плацдарм, который Юлия Тимошенко хочет отвоевать для будущих выборов... Мы на этих выборах дали пощечину всем политикам без исключения. И я не хочу рассматривать возможность толкования Киева как какого-то плацдарма. Киевляне – это очень интеллигентные и образованные люди, которые смогут дать адекватную оценку действиям каждого политика. Киевлян нельзя обмануть. Те, кто пытался это сделать, получил соответствующую оценку.

Каковы сейчас Ваши доходы? Все мои декларации являются публичными. С момента, как Блок Леонида Черновецкого прошел в Киевраду, мы стали первыми, кто начал декларировать свои состояния. Я не бедный человек. За последние пять лет я ни разу не декларировал меньше чем несколько миллионов гривен.

Разговаривала Лана Самохвалова