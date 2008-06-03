Янукович пишет предисловие к книге о древней живописи

Вступительное слово к трехтомнику «Мир левкаса» (древняя техника живописи на деревянной основе), издание которого готовится в соответствии с одноименным проектом, напишет лидер Партии регионов Виктор ЯНУКОВИЧ.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции в Черновцах сообщил народный депутат Украины, известный аккордеонист Ян ТАБАЧНИК, который принимал участие в областной отчетно-выборной конференции Партии регионов.

По его словам, члены Партии регионов инициируют и поддерживают целый ряд творческих, культурных и духовных проектов, но «не всегда об этом говорят вслух». «Одним из таких проектов является и проект «Мир левкаса», цель которого возродить в Украине древнюю технику живописи на деревянной основе, которая была завезена на территорию Киевской Руси из Византии в Х веке вместе с иконами», - заявил Я.ТАБАЧНИК.

Он добавил, что в реализации проекта, одним из его инициаторов которого стал коллекционер живописи из Черновцов Леонид ЛИБЕРМАН, принимают участие свыше ста художников из Украины, а также США, Литвы, Румынии и Молдовы. В трехтомнике «Мир левкаса» будет представлено свыше 400 шедевров как известных художников, так и молодых мастеров.

Справка УНИАН. Левкас (с греческого – λευκος яркий, блестящий, белый) — в иконописи название грунта, который является меловым или гипсовым (алебастровым) порошком, размешанным на животном или рыбьем клее. Наносится несколькими слоями на специально подготовленную доску. При этом, сохранение левкаса тем лучше, чем тоньше и равномернее были нанесены слои. После высыхания шлифуется. В древности на Руси левкас шлифовался стеблями хвоща; современные иконописцы используют для этих целей наждачную бумагу.