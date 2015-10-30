Суд оставил Мосийчука под стражей

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение сегодня огласила следственный судья Печерского районного суда Киева Светлана Бабенко, отказав таким образом в удовлетворении ходатайства стороны защиты в изменении Мосийчуку меры пресечения.

“Решение суда первой инстанции оставить в силе. Ходатайство адвокатов - без удовлетворения”, - отмечается в определении суда.

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Как известно, Мосийчук на днях заявил об отводе судьи Бабенко, мотивировав свое решение тем, что она является предвзятой и вынесет незаконное решение.

В свою очередь судья Бабенко объявила в судебном заседании перерыв на неопределенное время для рассмотрения заявленного Мосийчуком ходатайства. Согласно автоматической системе распределения дел судьями Печерского районного суда Киева, рассмотрение отвода судьи Бабенко было расписано на судью этого же суда Владимира Карабаня, которому Мосийчук также заявил отвод, мотивируя это неприязненными отношениями, представлением в Европейский суд по правам человека относительно неправомерности действий Карабаня, который избрал для Мосийчука меру пресечения в виде содержания под стражей.

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Как сообщал УНИАН, 17 сентября Верховная Рада по представлению Генпрокуратуры дала согласие на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест Мосийчука по подозрению в коррупции.

18 сентября Печерский райсуд Киева избрал Мосийчуку меру пресечения в виде заключения под стражу до 15 ноября. 13 октября Апелляционный суд Киева оставил в силе это решение райсуда.

23 октября в Генпрокуратуре заявили о завершении досудебного расследования по уголовному производству в отношении Мосийчука.