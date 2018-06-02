Бороться за свое: как добиться возмещения ущерба от страны-агрессора

За полтора года с начала российской агрессии на украинских территориях, Украина подала несколько исков в Европейский суд по правам человека, постепенно обновляя материалы жалоб и дополняя их доказательной базой. По первым двум украинским искам, согласно регламенту суда, Россия должна была дать свои объяснения до 25 марта текущего года. Однако РФ попросила о продолжении срока на полгода – он истекает 25 сентября.

Тем временем, Украина продолжает собирать доказательства российской агрессии на своих территориях. И немаловажными в этом деле могут стать индивидуальные или групповые иски от граждан Украины, пострадавших от действий страны-оккупанта. Во всяком случае, такую цель преследует Министерство юстиции, которое с лета предлагает гражданам Украины из Крыма и Донбасса, которых Россия лишила Родины и имущества, подавать свои иски в ЕСПЧ.

Впрочем, здесь стоит четко разделять индивидуальные иски (от физических и юридических лиц) и межгосударственные, которые готовит Украина. То есть, потенциальный заявитель может либо подавать иск самостоятельно, либо подавать анкету со своей историей в дополнение к будущему межгосударственному иску страны.

По словам правительственного уполномоченного по делам Европейского суда по правам человека Бориса Бабина, в любом случае, подавать жалобы в ЕСПЧ не бессмысленно, поскольку это дает шанс наказать агрессора и даже частично возместить ущерб за причиненный вред. При этом, проходить обязательные для этого в других случаях внутренние судебные инстанции не обязательно, поскольку обжаловать действия оккупационных властей в украинских судах неэффективно, судов в самопровозглашенных ДНР и ЛНР не существует, а в Крыму и вовсе не стоит рассчитывать на успех подобных инициатив. «Фактически, ни в одной национальной юрисдикции вы не сможете найти правду, и Европейский суд это понимает», - отметил Борис Бабин.

Процедурные моменты

Что же касается непосредственно подачи индивидуальных исков в ЕСПЧ, эта процедура довольно простая и не требует каких-либо особых юридических знаний, считает правительственный уполномоченный. «Формуляр обращения к Европейскому суду можно найти на сайте Министерства юстиции или на сайте Европейского суда, он в формате PDF и его можно заполнять на русском, украинском или английском языках, после нужно отправить заказным письмом в Страсбург. Все доказательства, которые человек планирует подавать в Европейский суд должны быть в виде ксерокопий», - отмечает Бабин.

В формуляре обращения в ЕСПЧ, который состоит из 11 страниц, необходимо указать личные данные, заполнить раздел «Представитель заявителя», если такой представитель - юрист или адвокат – имеется, отметить, против какой страны подается иск и на нескольких страницах изложить подтверждающие нарушение факты, которые послужили причиной иска, а также написать, по какой статье Европейской конвенции нарушены права и аргументировать это.

При этом не стоит бояться, что на руках нет документальных подтверждений, например, факта разрушения жилья. По словам Бориса Бабина, любое имущество, которое находится на оккупированной территории, уже подлежит возмещению. То есть, даже если фактически собственность цела, гражданин имеет право требовать возмещения ущерба. «Следует доказать, что у вас это имущество было (речь идет как о физических, так и о юридических лицах), и что вы не можете мирно пользоваться этим имуществом... Не следует доказывать, что там что-то уничтожено. Сам факт того, что оно находится на оккупированных территориях, а вы находитесь на другой территории Украины и у вас есть справка внутренне-перемещенного лица - достаточный аргумент того, что ваше право уже ограничено», - рассказал правительственный уполномоченный.

Впрочем, если есть какие-либо другие факты об отчуждении или уничтожении имущества граждан, их можно добавлять в иск, поскольку они только расширяют нарушение прав. «Для суда принципиальной разницы между тем, разрушено имущество или нет, не существует. В любом случае, оно подлежит возмещению. Это соревновательный процесс: человек предоставляет свои доказательства, государство-оккупант - свои. Факт установления разрушения уже будет происходить в Европейском суде, суд будет выяснять это напрямую», - отметил эксперт.

В целом же, если нет уверенности в правильности заполнения иска, Бабин советует все же проконсультироваться с юристами и напоминает, что, по поручению министра юстиции, такую помощь оказывают в региональных центрах бесплатной помощи Минюста.

В то же время, для тех же граждан, которые не желают судиться в ЕСПЧ, опасаясь, что их или их родственников, оставшихся на оккупированных территориях, могут преследовать, предполагается анонимная подача соответствующих анкет. Эти правонарушения станут частью межгосударственного иска, который готовит Украина. Однако здесь следует учесть, что, в отличие от индивидуального, такой иск будет рассматриваться ЕСПЧ гораздо дольше. «Если индивидуальный иск рассматривается 2-4 года, то есть межгосударственные иски 70-х годов 20-го века, и они еще не решены судом», - пояснил Бабин и добавил, что причиной этому является тот факт, что в подобных исках – большой набор фактов.

Кроме того, следует учитывать, что компенсацию по межгосударственному иску можно будет получить только после того, как ее получит государство и, по определенному механизму, ее распределит между пострадавшими.

Вместе с тем, юристы предостерегают, что ни способ подачи межгосударственной жалобы в ЕСПЧ, ни ее содержание, в результате, не будут известны жертвам нарушений, присоединившимся к ней, в том числе, анонимно. «То есть, представление жалобы с помощью государства лишает человека возможности контролировать сам процесс. Впоследствии может оказаться, что ситуация заявителя не была включена в жалобу по тем или иным причинам, а подача индивидуального иска обеспечивает такой контроль», - отмечает адвокат, эксперт Регионального центра прав человека Сергей Заец.

Проблемы доказательной базы

Юристы отмечают, что и подача индивидуального иска в ЕСПЧ не так проста, как об этом рассказывают чиновники. «Очень перспективную жалобу можно испортить из-за элементарного незнания формальных требований», - рассказал Сергей Заец.

Кроме того, и у переселенцев из Крыма, и у переселенцев с Донбасса, могут быть проблемы. Например, если кто-то просто выехал из Крыма и оставил там свое имущество, то, пока со стороны России не будет серьезного препятствования для въезда на полуостров, формально, нарушения нет. «Очень часто заявления о потере своего имущества основываются на опасениях. Но если есть серьезные препятствия (запрет въезда, депортация и т.д.), то, безусловно, есть нарушения. Примером является дело Лоизиду против Турции, когда Европейский суд признал нарушение права собственности из-за того, что заявительница не имела возможности попасть на территорию, где находится ее собственность», - отметил адвокат.

Впрочем, по его мнению, не так много крымчан, по разным причинам, готовы сейчас жаловаться в ЕСПЧ. «Если речь идет о национализации имущества, часто это касается определенного бизнеса, и у людей, кроме национализированного имущества, есть еще что-то, то они боятся быть лишенными того, что осталось», - пояснил он.

Дискуссионным также остается вопрос того, что на профессиональном юридическом жаргоне называется «исчерпание эффективных средств правовой защиты». Грубо говоря, речь идет о необходимости обжалования решений или действий РФ в Крыму в суды, действующие в Крыму. «К сожалению, мы имеем печальный прецедент, когда по делу Демопулос против Турции ЕСПЧ признал неприемлемыми большое количество дел из-за того, что заявители не обжаловали нарушение своих прав в суды, которые действовали на оккупированной части Кипра», - отметил эксперт.

Впрочем, юристы допускают, что в ситуации с Украиной из такой схемы могут быть исключения. Но сами крымчане предпочитают либо перестраховаться, либо вовсе не рисковать.

В то же время, внутренне перемещенные лица с оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей находятся в еще более непонятной ситуации, которая, по мнению правозащитника Станислава Батрина, существенно осложнена статусом конфликта. А именно, тем фактом, что идет антитеррористическая операция, а не военные действия против конкретного агрессора – России. «Если речь идет о защите интересов Украины, мы говорим исключено о том, что есть страна-агрессор - Россия, и на этом точка. В более развернутом виде, Украина должна работать над установлением фактов российской агрессии, потому что одного политического решения, которое принял парламент, недостаточно ни для Украины, ни для мира», - считает эксперт.

По его мнению, в этом смысле в Украине большие проблемы, поскольку «более, чем за год, ни один суд в Украине не принял решение, в котором бы установил вину военных России в событиях на востоке». Более того, регулярное упоминание так называемых «ДНР» и «ЛНР» на международной арене, не дают международному сообществу определиться с однозначным фактом, что существует «единственная воюющая сторона, которая наносит вред гражданам Украины, и эта сторона – Россия». «В такой ситуации не следует исключать, что Европейский суд не сможет признать вину РФ за события на Донбассе, а ограничится общими тезисами о нарушении прав человека вооруженными группировками на востоке страны», - подчеркнул он.

Впрочем, уполномоченный по делам Европейского суда по правам человека Борис Бабин уверяет, что определение происходящего на востоке Украины как антитеррористической операции никак не мешает украинцам подавать иски против России. «АТО распространяется как на оккупированные, так и на неоккупированные территории. И совершенно другой вопрос — это режим оккупированных территорий, признанных оккупированными согласно решения Верховной Рады и одобренным в соответствии с Минскими договоренностями. Этими договоренностями была установлена линия разграничения по территории, контролируемой Украиной и той, которую Украина не контролирует. В соответствии с международным правом, за все нарушения, происходящие на неконтролированных территориях, несет ответственность государство-оккупант. У нас есть ряд документов, признающих, что эта территория является оккупированной. И Европейский суд это сам уже признает», - рассказал он.

Государство умывает руки?

По информации волонтеров общественной организации «Станция «Харьков», которая оказывает всевозможную помощь беженцам, у граждан есть желание судиться, но необходимо направить их усилия в правильное русло. «К нам довольно часто приходят люди и просят помощи в оформлении исков, чтобы как-то возместить ущерб за разрушенную собственность на территории АТО. Мы даем бесплатную юридическую помощь и консультации, помогаем составлять заявления. Человек может обратиться в любое отделение милиции, где он находится, для того, чтобы заверить факт, что его имущество разрушено. Некоторые применяют фотосъемку со спутников, но тут возникает проблема, как доказать, что это фото не поддельное. Некоторые переселенцы обращаются в госорганы на подконтрольной Украине территории, которые находятся максимально близко к оккупированной территории, как Артемовск, например, в надежде, что может хоть они дадут какие-то доказательства того, что их жилье было разрушено», - рассказывают активисты.

Но, в целом, признают, что эта проблема как для волонтеров, так и для переселенцев – «слепая зона». И для сбора качественной доказательной базы необходима помощь государства.

Такого мнения придерживается и правозащитник Станислав Батрин. По его словам, такую помощь должен оказывать специально созданный на уровне Кабмина офис уполномоченного по вопросам защиты интересов государства от акта военной агрессии РФ, который должен, в том числе, «ежедневно фиксировать нанесенные государству, гражданам, субъектам частного права убытки». По мнению правозащитника, это позволило бы гражданам, к примеру, в случае разрушения жилища, обратиться в районный суд по новому месту жительства с заявлением об установлении фактов, имеющих юридическое значение: факта разрушения дома, обстоятельств причинения вреда, размера, причиненных потерь. «Имея на руках судебное решение суверенной страны, а также ссылаясь на официальные акты органов власти Украины, человек сможет аргументированно защитить свои права в исках против РФ на международной арене», - уверен эксперт.

По словам Батрина, в случае отсутствия активного участия государства в подаче индивидуальных исков, Украина может получить иски не только против России, но и против себя. «Отдельные граждане могут подавать иски против России, но речь идет о государственной позиции, которая должна быть отражена в тысячах таких исков. Так, в каждом иске должна быть изложена одна и та же фактологическая и юридическая база, обоснованная не ссылками на СМИ, а конкретными актами государственных органов, зафиксировавшими то или иное нарушение прав граждан Украины. Если этого не сделать, правительство получит исключительно хаос и, не исключено, иски не только к России, но и к Украине. Оставленные один на один с проблемой граждане, находясь под информационной пропагандой российских СМИ, могут искренне верить в то, что их жизнь разрушает Украина. Это очень важный вопрос, над которым Украина не работает централизованно», - подчеркнул правозащитник.

Собственно, правительственный уполномоченный по делам ЕСПЧ Борис Бабин признает, что такие иски против Украины уже имеются: «У нас есть приблизительно 500 исков в Европейский суд, по ним большинство - против двух государств (РФ и Украины – УНИАН)».

По его словам, такие иски бесплатно оформляются некоторыми юридическими или правозащитными организациями, поэтому, гражданам следует ответственно подходить к выбору «помощников» для подачи жалоб в ЕСПЧ.

… Процесс восстановления справедливости с помощью Европейского суда по правам человека достаточно долгий и нелегкий. Но выбор – сдаться или судиться - за пострадавшими украинцами.

Татьяна Урбанская, Елена Пащенко