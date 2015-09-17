Шокин и Аваков отчитываются о ходе расследования кровавых столкновений под Радой (видео)

Как передает корреспондент УНИАН, Аваков уже начал свое выступление.

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Как сообщал УНИАН, 31 августа под Верховной Радой после принятия в первом чтении изменений в Конституцию в части децентрализации начались столкновения между митингующими и сотрудниками правоохранительных органов. Агрессивно настроенные митингующие начали штурмовать ВР, бросать брусчатку, дымовые шашки. Также была брошена боевая граната.

Погибли трое бойцов Нацгвардии. Еще около 150 человек пострадали.