Теракт под Радой: один из раненых нацгвардейцев в состоянии клинической смерти, еще двое - в тяжелом

Об этом сообщил заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Михаил Радуцкий, отчитываясь перед депутатским корпусом о работе коммунальных служб в сфере охраны здоровья во время трагического инцидента возле Верховной Рады 31 августа.

«Сейчас есть данные по пострадавшим – это 120 сотрудников МВД, один оператор телеканала «1+1», 11 гражданских лиц, ребята из Национальной гвардии Украины: три героя погибли, один в состоянии клинической смерти, двое в тяжелом состоянии, трое в среднем, 30 – в относительно легком», - сообщил Радуцкий.

По его словам, пострадавшие получают необходимое лечение в Александровской клинической больнице, больницах №17 и №12 и госпитале МВД и центральном госпитале в Черкассах.

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Как сообщал УНИАН, 31 августа под зданием Верховной Рады после принятия в первом чтении изменений к Конституции относительно децентрализации начались столкновения между митингующими и правоохранителями.

Агрессивно настроенные митингующие начали штурмовать ВР, бросать брусчатку, дымовые шашки. Также было брошено боевую гранату в ряды правоохранителей и бойцов Национальной гвардии.

Трое нацгвардейцев погибли.