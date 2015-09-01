МВД озвучило последние данные о пострадавших в ходе кровавых столкновений под Радой

Об этом на своей странице в Facebook сообщает пресс-секретарь МВД Артем Шевченко.

"Сухие утренние цифры от МВД: в общем 141 - пострадавший, из них 131 - милиционеры и гвардейцы, из них 10 - тяжелых; 18 - задержанных, 13 - уже отпущены", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, по данным советника министра внутренних дел Зоряна Шкиряка, за вчерашние события возле ВР задержаны 18 человек.

Напомним, 31 августа Верховная Рада предварительно одобрила президентский законопроект о внесении изменений в Конституцию в части децентрализации. После этого под Радой начались столкновения. Митингующие, которые считают действия власти легитимизацией сепаратистов на Донбассе, пытались прорваться в Раду, вступая в противостояние с правоохранителями.

Один из активистов бросил гранату в правоохранителей. Он был задержан и оказался бойцом добровольческого батальона патрульной службы милиции особого назначения "Сич".

Один нацгвардеец погиб вследствие пулевого ранения.