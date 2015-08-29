Особого статуса для Донбасса не будет - Порошенко

Как передает корреспондент УНИАН, на этом в очередной раз подчеркнул президент Украины Петр Порошенко во время встречи с представителями территориальных общин сегодня в Киеве.

“Нет там никакого статуса, как бы вы там ни искали”, - сказал он.

Как отметил президент, есть действующая статья 92 статьи Конституции, пункт 16 которой предусматривает возможность «специального статуса» для отдельных городов.

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“Изменения в Конституцию эту статью изымают”, - подчеркнул Порошенко.

Президент также отметил, что никто больше, чем Россия, не критикует проект изменений в Конституцию, и подчеркнул, что как глава государства не позволит писать Конституцию извне.

Кроме того, он отметил, что мировая проукраинская коалиция поддерживает Украину в Минских договоренностях и твердо приветствует конституционную реформу в части децентрализации.

Как сообщалось, законопроект о внесении изменений в Конституцию Украины относительно децентрализации власти (реестр. № 2217а) будет рассматриваться на пленарном заседании Верховной Рады 31 августа.