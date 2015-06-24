Встреча глав МИД "нормандской четверки": приверженность выполнению Минских соглашений и "глубокая озабоченность" ухудшением ситуации на Донбассе

Об этом говорится в совместном заявлении про итога встречи, передает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МИД Франции.

В заявлении отмечается, что "четверка" подтвердила" полную приверженность Минским соглашениям. Страны также высказали "глубокую озабоченность" в связи с ухудшающейся ситуацией на Донбассе.

Кроме того, была подчеркнута роль Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ в подготовке и проведении местных выборов.

"Нормандская четверка" также призвала стороны конфликта к полному отводу тяжелого вооружения и дальнейшей деэскалации в Широкино Донецкой области. Также подчеркнута необходимость допуска наблюдателей ОБСЕ и устранение барьеров для доставки помощи Международным Комитетом Красного Креста.

Министры также призвали провести обмен пленными по формуле "всех на всех".

Ранее УНИАН сообщал, что в Париже закончились переговоры руководителей Министерств иностранных дел "нормандской четверки".

«Завершили. В Париже мы все поддержали преданность Минску. Россия также. Посмотрим, кто и как эту преданность будет реализовывать», - отметил глава украинского МИД Павел Климкин.

Министр иностранных дел ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер сообщил, что переговоры глав МИД стран "нормандской четверки" прошли в столице Франции "в конструктивном ключе". Участники встречи рассмотрели весь комплекс вопросов, направленных на урегулирование ситуации на востоке Украины.