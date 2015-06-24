Переговоры глав МИД "нормандской четверки" прошли без взаимных обвинений - Штайнмайер

Об этом сообщает ТАСС.

Он отметил, что беседа продлилась более четырех часов. "Дискуссии прошли без взаимных обвинений", - сказал министр.

Участники встречи рассмотрели весь комплекс вопросов, направленных на урегулирование ситуации на востоке Украины. "Стороны согласились, что ключевую роль в урегулировании конфликта играет ОБСЕ", - сказал Штайнмайер.

По словам немецкого министра, в ближайшее время миссия ОБСЕ направится в район Широкино, где еще продолжаются бои. По итогам своей поездки она представит доклад для стран "нормандской четверки".

Читайте такжеКерри призвал Россию ускорить реализацию Минских соглашений

Также в Париже в ходе переговоров были затронуты вопросы экономической помощи районам, пострадавшим от конфликта. В частности, "речь идет о восстановлении инфраструктуры", подчеркнул Штайнмайер.

В заключение он отметил, что итоги прошедшей дискуссии "внушают относительный оптимизм".

Ранее УНИАН сообщал, что в Париже закончились переговоры руководителей Министерств иностранных дел "нормандской четверки".

«Завершили. В Париже мы все поддержали преданность Минску. Россия также. Посмотрим, кто и как эту преданность будет реализовывать», - отметил глава украинского МИД Павел Климкин.