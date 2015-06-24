В Париже закончились переговоры глав МИД "нормандской четверки"
В Париже закончились переговоры руководителей Министерств иностранных дел Украины Павла Климкина, Германии Франка-Вальтера Штайнмайера, Франции Лорана Фабиуса и РФ Сергея Лаврова.
Об этом сообщил глава МИД Украины Павел Климкин на своей странице в Twitter.
«Завершили. В Париже мы все поддержали преданность Минску. Россия также. Посмотрим, кто и как эту преданность будет реализовывать», - отметил глава украинского МИД.
Завершили. У Парижі ми всі підтримали відданість Мінську. Росія також. Подивимось, хто і як цю відданість реалізовуватиме.
— Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) 23 Червень 2015
Также Климкин выделил три определяющих для украинской стороны проблемы. Это прекращение огня, обмен пленных и выборы по стандартам ОБСЕ.
«Для нас три темы остаются определяющими: прекращение огня, обмен пленных и выборы по стандартам ОБСЕ», - говорится в сообщении.
Для нас три теми залишаються визначальними: припинення вогню, обмін полонених і вибори за стандартами ОБСЄ.
— Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) 23 Червень 2015
Ранее УНИАН сообщал, что Павел Климкин, Франк-Вальтер Штайнмайер, Лоран Фабиус и Сергей Лавров встречаются за закрытыми дверями в здании министерства иностранных дел Франции, чтобы обсудить положение в Украине, пути выхода из конфликта на Донбассе и выполнение минских договоренностей.