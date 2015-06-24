В Париже закончились переговоры глав МИД "нормандской четверки"

Об этом сообщил глава МИД Украины Павел Климкин на своей странице в Twitter.

«Завершили. В Париже мы все поддержали преданность Минску. Россия также. Посмотрим, кто и как эту преданность будет реализовывать», - отметил глава украинского МИД.

Завершили. У Парижі ми всі підтримали відданість Мінську. Росія також. Подивимось, хто і як цю відданість реалізовуватиме. — Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) 23 Червень 2015

Также Климкин выделил три определяющих для украинской стороны проблемы. Это прекращение огня, обмен пленных и выборы по стандартам ОБСЕ.

«Для нас три темы остаются определяющими: прекращение огня, обмен пленных и выборы по стандартам ОБСЕ», - говорится в сообщении.

Для нас три теми залишаються визначальними: припинення вогню, обмін полонених і вибори за стандартами ОБСЄ. — Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) 23 Червень 2015

Ранее УНИАН сообщал, что Павел Климкин, Франк-Вальтер Штайнмайер, Лоран Фабиус и Сергей Лавров встречаются за закрытыми дверями в здании министерства иностранных дел Франции, чтобы обсудить положение в Украине, пути выхода из конфликта на Донбассе и выполнение минских договоренностей.