Порошенко: заседание контактной группы в Минске 23 июня будет особенным из-за продолжения санкций против РФ

Глава государства отметил, что это заседание будет особым, поскольку накануне, 22 июня, ЕС принял решение о продлении действия санкций против Российской Федерации в связи с невыполнением Минских договоренностей.

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Президент подчеркнул, что за последние несколько недель украинская сторона убедительно доказала, что она неуклонно придерживается всех взятых на себя обязательств по Минским соглашениям.

Глава государства выразил надежду, что заседание Трехсторонней контактной группы будет корреспондироваться со встречей министров иностранных дел «Нормандского формата», которая также завтра состоится в Париже.

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«Позиция Украины, Германии и Франции четко скоординирована. Мы подчеркиваем и настаиваем на полном и безусловном выполнении Минских договоренностей», – заявил Президент.

Глава государства назвал это заседание особенным еще и потому, что в нем впервые примет участие новый специальный представитель ОБСЕ Мартин Сайдик. Петр Порошенко подчеркнул, что лично очень благодарен послу Хайди Тальявини за огромную работу и твердую, профессиональную позицию.

Ранее УНИАН сообщал, что заседание Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе состоится 23 июня в Минске с участием нового специального представителя ОБСЕ Мартина Сайдика.

Перед заседанием Трехсторонней контактной группы состоятся заседания трех рабочих подгрупп - по гуманитарным, политическим и экономическим вопросам.