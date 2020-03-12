Президент Литвы перенес визит в Украину из-за коронавируса

В Киеве Науседа планировал побывать 18-20 марта.

Президент Литвы Гитанас Науседа из-за угрозы коронавируса откладывает запланированный на следующую неделю визит в Украину.

Как пишет Delfi, об этом в четверг сообщил журналистам пресс-секретарь президента Антанас Бубнялис.

По его словам, поездка планировалась на 18-20 марта. В конце марта Науседа также намерен участвовать в рабочей сессии Европейского совета в Брюсселе, по поводу этого визита ожидается общее решение.

Он также планировал посетить короля Бельгии, решение об этом приёме пока уточняется.

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Ранее сегодня правительство Литвы решило до 27 марта запретить массовые мероприятия, а в учебных заведениях объявили карантин.

Как сообщал УНИАН, вечером в четверг стало известно о еще двух случаях коронавируса в Украине. Таким образом, их общее число выросло до трех.