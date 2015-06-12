Яценюк просит руководителей ОГА разобраться со случаями принудительного объединения общин

Об этом глава правительства сказал сегодня на заседании Совета регионального развития с участием руководителей ОГА, сообщили УНИАН в Департаменте информации и коммуникаций с общественностью Секретариата Кабмина.

Премьер подчеркнул, что по закону объединение территориальных общин должно происходить исключительно добровольно.

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В то же время, подчеркнул Яценюк, известны случаи, в частности в Киевской области, когда громады принуждают к объединению: «Выходит глава районной администрации или заместитель и говорит: «Все уже решено, вы обязаны только проголосовать, никто вас ничего спрашивать не будет. Правительство написало утвердить перспективный план, а если не утвердите - денег на следующий бюджетный год не получите».

Глава правительства подчеркнул недопустимость подобных ситуаций: «Это же «советский стиль». Вроде что-то поменялось наверху, но снизу ничего не изменилось». Он обратился к руководителям ОГА провести работу с «районниками».

Яценюк поручил вице-премьер-министру - министру регионального развития, строительства и ЖКХ Украины Геннадию Зубко провести разъяснения по поводу того, что объединение громад может происходить исключительно на добровольной основе.

Глава правительства также напомнил об ответственности власти на местах, которую она получила после проведения бюджетной децентрализации: «Если кто-то думает, что мы отдадим вниз только деньги, и не отдадим ответственность - глубоко ошибаются».

«Мэры городов, руководители будущих областных исполнительных комитетов должны забыть возможность тыкать пальцем на центральную власть. Вы хотели денег, вы хотели децентрализации и дополнительных полномочий – вы собрали 10 миллиардов гривен за пять месяцев. Теперь я, как премьер, хотел бы услышать, куда вы их собираетесь деть, каким образом эти деньги будут использованы и каким образом конкретный человек, который голосовал за мэра, который голосовал за местного депутата, почувствует перемену в своей жизни», - подчеркнул он.

Яценюк подчеркнул, что позиция правительства неизменна: «На места надо отдать все, что касается непосредственно жизни и деятельности территориальной громады. И с вас потом будут спрашивать, и вы будете рассказывать, вы правильно эти деньги потратили, или нет. Это уже ваша политическая ответственность перед гражданами страны», - обратился глава правительства к представителям местной власти.

Как сообщалось, во время проведения конституционной реформы в части децентрализации должно произойти объединение громад. В феврале Верховная Рада приняла Закон «О добровольном объединении территориальных громад».

Предполагается, что именно громады будут самостоятельно распоряжаться материальными, финансовыми ресурсами, территорией и объектами социальной инфраструктуры.

Координационный совет по вопросам развития гражданского общества предложил сократить количество территориальных громад с 31 тыс. до 1,8 тыс., а количество районов - с 490 до 150.