Новая карта Украины: села "восстали" против админреформы и не хотят объединяться с соседями

В идеале административная реформа, которую давно прошла Европа и которая очень советует быстро сделать это Украине, имеет добровольный характер. Чтобы люди сами определили возможности своих общин и сами решали, вокруг кого объединиться. Вот только украинцы опасаются, что такое "добровольное" объединение может стать полупринудительным.

Читайте такжеДецентрализация должна происходить, несмотря на войну на Донбассе и оккупацию Крыма - польский эксперт

Так кто же и как определяет, где и какого размера создавать общину и не исчезнут ли в результате села вообще, говорится в сюжете программы ТСН.Тиждень.

Власть приняла закон о добровольном объединении и призвала сплотить села в общины, потому что административно-территориальная реформа – на времени. Во многих областях уже даже новые границы начали рисовать, вот только не со всеми согласовали. И тут поднялось – шум, споры и страхи. Мол, огромные общины не позволят выжить маленькому селу. К тому же сельского совета не будет, да и школу могут закрыть.

Итак, админцентром общины (что придет на смену району) может быть город и село с развитой инфраструктурой, которое расположено как бы в центре круга с радиусом 20 километров. Поселковые советы исчезнут совсем, но в селе появится староста, который одновременно будет депутатом в раде общины.

Читайте такжеВ Украине переименуют районы в уезды, а области – в регионы

Главное, что в таких общинах деньги останутся на местах. А это 5% акцизного налога, 60% налога на доходы физических лиц, 100% на прибыль предприятий коммунальной формы собственности, 25% экологического налога, 100% единого налога, а также государственная пошлина, туристический сбор, аренда за использование водоемов, рента за пользование недрами.

А пока селяне по всей стране будут решать, какие общины формировать, окажется, что карта давно утверждена. Потому что согласно правительственному плану, последний день формирования новой карты Украины был 31 мая.

О том, как спорят относительно админреформы в Фастовском районе Киевской области, смотрите в сюжете.