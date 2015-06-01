Новая карта Украины: села "восстали" против админреформы и не хотят объединяться с соседями
Последние две недели гудели, словно ульи, чуть ли не все украинские села. Люди собирались, обсуждали, спорили. Безнадежно молчали – только где-не-где. Потому что постепенно начали узнавать, какое территориальное будущее заготовили им областные чиновники.
В идеале административная реформа, которую давно прошла Европа и которая очень советует быстро сделать это Украине, имеет добровольный характер. Чтобы люди сами определили возможности своих общин и сами решали, вокруг кого объединиться. Вот только украинцы опасаются, что такое "добровольное" объединение может стать полупринудительным.
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Так кто же и как определяет, где и какого размера создавать общину и не исчезнут ли в результате села вообще, говорится в сюжете программы ТСН.Тиждень.
Власть приняла закон о добровольном объединении и призвала сплотить села в общины, потому что административно-территориальная реформа – на времени. Во многих областях уже даже новые границы начали рисовать, вот только не со всеми согласовали. И тут поднялось – шум, споры и страхи. Мол, огромные общины не позволят выжить маленькому селу. К тому же сельского совета не будет, да и школу могут закрыть.
Итак, админцентром общины (что придет на смену району) может быть город и село с развитой инфраструктурой, которое расположено как бы в центре круга с радиусом 20 километров. Поселковые советы исчезнут совсем, но в селе появится староста, который одновременно будет депутатом в раде общины.
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Главное, что в таких общинах деньги останутся на местах. А это 5% акцизного налога, 60% налога на доходы физических лиц, 100% на прибыль предприятий коммунальной формы собственности, 25% экологического налога, 100% единого налога, а также государственная пошлина, туристический сбор, аренда за использование водоемов, рента за пользование недрами.
А пока селяне по всей стране будут решать, какие общины формировать, окажется, что карта давно утверждена. Потому что согласно правительственному плану, последний день формирования новой карты Украины был 31 мая.
О том, как спорят относительно админреформы в Фастовском районе Киевской области, смотрите в сюжете.