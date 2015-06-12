Политологи считают успешной работу Порошенко за год президентства

Об этом он сказал на пресс-конференции в пятницу. «Президент выглядел вполне успешно в течение этого года», - сказал он. В частности, політолог отметил, что удалось избежать конфликтов внутри власти. «Полгода назад после выборов Верховной Рады большинство экспертов указывали в числе наиболее острых угроз - повторение 2005 года, этого пока удалось избежать», - сказал он.

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По словам Золотарева, практически во всех регионах президент остается политиком номер 1.

Он также отметил, что удалось избежать риска конкуренции между президентом и премьер-министром.

Политолог отметил, что кадровые назначения последних месяцев показывают, что президент вполне успешно решает инструментальную задачу.

Говоря о рисках, Золотарев отметил, что осень будет крайне сложным периодом как для страны, так и для президента. «Ближайшие 2-3 месяца станут для президентской вертикали решающими», - сказал Золотарев.

Директор школы политической аналитики Национального университета «Киево-Могилянская академия» Алексей Гарань в свою очередь отметил, что на сегодня Порошенко является рейтинговой фигурой.

«Учитывая, что во время первого года рейтинги всегда падают, мы можем говорить о том, что президент, несмотря на ограничение полномочий, остается ключевой фигурой в Украине», - сказал он.

Гарань также отметил, что в целом власть работает, не повторяя ошибок, которые были в 2005-2006 годах.

По мнению политолога, в будущем риски возможны в связи с децентрализацией. «Есть идеи, которые высказываются в экспертном сообществе и среди политиков, что если будут приняты конституционные изменения по децентрализации, то учитывая тот факт, что кроме изменений в Конституцию нужно будет вносить изменения в как минимум сотню законов, то возможно тогда будет смысл, приняв эти изменения, прописать в переходных положениях, что они вступают в силу или через несколько лет или после следующих местных выборов. Иначе это может общую конструкцию в условиях войны разрушить»,- сказал он.