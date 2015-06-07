Первый год на посту президента: Порошенко показал видеоотчет о проделанной работе

10:58, 07 июня 2015
Политика
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В видео продемонстрированы самые яркие моменты президентства Порошенко.

Порошенко продемонстрировал видеоотчет о работе / Фото УНИАН

Президент Украины Петр Порошенко опубликовал видео с итогами проделанной работы за первый год на посту главы государства.

Видеоотчет Порошенко разместил на своей странице в Facebook.

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В видео продемонстрированы самые яркие моменты президентства Порошенко: подписание Ассоциации с ЕС, героические достижения украинских военных в войне на Донбассе, а также социальная работа президента.

Рік, що змінив Україну#РікПорошенка

Posted by Петро Порошенко on 6 червня 2015 р.
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