Первый год на посту президента: Порошенко показал видеоотчет о проделанной работе
10:58, 07 июня 2015Политика
4485 0
В видео продемонстрированы самые яркие моменты президентства Порошенко.
Порошенко продемонстрировал видеоотчет о работе / Фото УНИАН
Президент Украины Петр Порошенко опубликовал видео с итогами проделанной работы за первый год на посту главы государства.
Видеоотчет Порошенко разместил на своей странице в Facebook.
Читайте такжеПорошенко анонсировал стратегию возвращения Крыма
В видео продемонстрированы самые яркие моменты президентства Порошенко: подписание Ассоциации с ЕС, героические достижения украинских военных в войне на Донбассе, а также социальная работа президента.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter