Первый год на посту президента: Порошенко показал видеоотчет о проделанной работе

Президент Украины Петр Порошенко опубликовал видео с итогами проделанной работы за первый год на посту главы государства.

Видеоотчет Порошенко разместил на своей странице в Facebook.

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В видео продемонстрированы самые яркие моменты президентства Порошенко: подписание Ассоциации с ЕС, героические достижения украинских военных в войне на Донбассе, а также социальная работа президента.