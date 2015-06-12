Суд по рассмотрению жалобы на приговор Пукачу объявил перерыв до 23 июня

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее постановление объявил председательствующий судебной коллегии Степан Гладий.

“В судебном заседании объявляется перерыв до 12.30 23 июня”, - говорится в постановлении.

Также суд перед объявлением перерыва присоединил к материалам жалобы ответ от Генеральной прокуратуры о том, что она ведет расследование по установлению заказчиков убийства Гонгадзе.

Читайте такжеСуд отказал Подольскому в рассмотрении очередного ходатайства об отводе судей по делу Пукача

Как сообщалось, Апелляционный суд Киева в феврале начал рассмотрение жалобы на приговор Пукачу.

Апелляцию на приговор подали защита осужденного, адвокат Мирославы Гонгадзе Валентина Теличенко. Также жалобу подал еще один потерпевший по делу - журналист Алексей Подольский.

4 июня Теличенко отозвала апелляционную жалобу на приговор Пукачу.

Справка УНИАН. Печерский райсуд Киева 29 января 2012 года приговорил Пукача к пожизненному заключению за убийство Гонгадзе в сентябре 2000 года.