Адвокат вдовы Гонгадзе отозвала апелляционную жалобу на приговор Пукачу

Адвокат Мирославы Гонгадзе Валентина Теличенко отозвала свою апелляционную жалобу на приговор бывшему генералу МВД Алексею Пукачу, которого приговорили к пожизненному заключению за убийство мужа Мирославы Гонгадзе журналиста Георгия Гонгадзе.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее ходатайство она заявила сегодня на заседании Апелляционного суда Киева.

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«У меня есть заявление об отзыве апелляционной жалобы», - сказала Теличенко.

Она пояснила, что считает, что судебное рассмотрение дела в Печерском суде столицы было проведено правильно, а нарушение о не установлении заказного характера убийства Гонгадзе допустила Генпрокуратура Украины.

Теличенко отметила, что в настоящее время Генпрокуратура возобновила расследование по установлению заказчиков убийства Гонгадзе, а поэтому она не видит смысла в обжаловании приговора.

В свою очередь, коллегия судей приняла к сведению заявление Теличенко, однако заметила, что на рассмотрении остаются апелляционные жалобы потерпевшего Алексея Подольского и адвоката осужденного Пукача.

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Как сообщал УНИАН, 29 января 2012 года Печерский райсуд Киева приговорил Пукача к пожизненному заключению за убийство Гонгадзе в сентябре 2000 года.

Адвокат Мирославы Гонгадзе Валентина Теличенко подала тогда апелляцию на приговор. «Жалоба касается только неполноты установления мотивов преступления», - сказала адвокат. Также жалобу подал еще один потерпевший по делу - журналист Алексей Подольский.