Турчинов: Россия готовится к новому вторжению и развязыванию агрессии на востоке Украины

Об этом он сказал в эфире 5 канала, передает корреспондент УНИАН.

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"Мы должны объективно говорить, что тема перехода конфликта вновь в активную военную фазу - она ​​не снята. Более того, она очень актуальна особенно в ближайшие дни. И по нашей информации, Россия готовится к вторжению, к развязыванию агрессии, и именно поэтому, задача наших военных, оборонно-промышленного комплекса полностью подготовиться к этому ", - подчеркнул Турчинов.