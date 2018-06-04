Прощай, оружие: почему в условиях войны Украина остается крупным оружейным экспортером

После распада Советского Союза Украина стабильно входила в десятку крупнейших экспортеров оружия. Понятно, что с начала 90-х военный экспорт из Украины был больше похож на стихийную распродажу оставшейся на складах советской техники. Распродавалось все – от амуниции и патронов до танков и истребителей.

Согласно данным Стокгольмского института исследования проблем мира (SIPRI), с момента независимости на военном экспорте Украина заработала порядка 10,5 млрд долл. Эта цифра является достаточно примерной, поскольку данные SIPRI заведомо ниже реальных, и организация не учитывает легкое вооружение, стрелковое вооружение, многие комплектующие, а цены в расчетах неизменны с 1990 года.

Наибольшую часть, почти половину всех доходов от продаж оружия, Украина получила всего за последние пять лет. По данным SIPRI, на период с 2009 по 2014 год было продано оружия почти на 4,2 млрд долл.

Помимо проданных за этот период 320 танков Т-72, нескольких сотен БТРов, более 10 штурмовиков СУ-25, почти 30 Мигов, тысяч ракет и ракетных установок, автоматов, пулеметов и другого стрелкового оружия, Украина также подписала несколько больших контрактов уже по новому вооружению. В частности, на полмиллиарда долларов был подписан контракт с Ираком на поставку 420 новых БТР-4. Но из-за брака отгруженной продукции и невыполнения Украиной взятых на себя обязательств было продано только 88 бронемашин, часть возвращена назад, а контракт разорван. Уже позже, часть машин пошла в Судан, Индонезию и Таиланд, а еще часть осталась в Украине.

Следующим перспективным экспортным проектом, стал танк "Оплот" - последняя разработка украинской бронетанковой отрасли. Контракт был подписан с Таиландом на 49 боевых машин за 250 млн долл. Пока реализована была только первая партия из 5 танков в 2013 году. Дальнейшему выполнению контракта помешала война. Сейчас, власть заговорила о продолжении новых поставок танков "Оплот".

"Оплот" украинской безопасности

Надо сказать, что дискуссия вокруг необходимости экспорта танков "Оплот" была особенно острой.

Свое решение в концерне "Укроборонпроме" аргументируют тем, что необходимости в таком типе техники на фронте сейчас нет, а от продажи танка Украина сможет получит столь необходимую сейчас валюту и потратить эти средства на модернизацию и восстановление имеющейся техники.

"В той местности, где сегодня ведутся бои, нужны в основном БТР или бронеавтомобили, а не танки. А для выполнения "танковых" задач вполне подходят и модернизированные Т-64 и Т-72", - считает заместитель гендиректора "Укроборонпрома" Сергей Пинькас, - "Экспортная цена "Оплота" - $ 4,9 млн. Лучше его продать и за полученные деньги отремонтировать и модернизировать несколько десятков Т-64 до уровня "Булат".

Танк "Булат" - это глубокая модернизация советского Т-64, основной боевой единицы украинских бронетанковых войск. По данным ежегодного отчета Лондонского Международного института стратегических исследований (IISS) в 2013 году на вооружении Украины состояло 1,1 тыс. танков Т-64, а еще 650 шт. были на хранении. В тоже время по информации Минобороны в "Белой книге — 2013" общая численность всех танков ВСУ насчитывала всего 723 единицы.

Как проинформировало УНИАН руководство концерна, модернизация одного танка обойдется в сумму до 1,5 млн грн. Учитывая, что минимальная цена "Оплота" составляет порядка 20 млн грн, только одна продажа новой бронемашины за рубеж позволит модернизировать за вырученные деньги для нужд армии около 50-ти танков до уровня "Булат".

По амбициозным планам "Укроборонпрома" в 2015 году производство "Оплотов" должно выйти на уровень 40 единиц, а в 2016 году – уже до 120 единиц. Принимая во внимание, сейчас на вооружении ВСУ состоит всего порядка 80 "Булатов", вопрос дефицита современных танков на передовой больше стоять не должен.

"Сначала меня возмутила информация об экспорте этого танка. Но сейчас я с руководством "Укроборонпрома" полностью согласен. Дело в том, что стоимость современного вооружения очень высокая. К тому же, в условиях войны, новое вооружение нельзя быстро и эффективно ввести в строй", - прокомментировал УНИАН данное решения военный эксперт Валентин Бадрак.

По его словам, правильность такой стратегии состоит не только в финансовой выгоде. Объективная сторона вопроса в том, что украинские военные просто не имеют опыта использования "Оплотов".

"Это вооружение, конечено, нужно. Оно более мощное, более технологичное. Но в тоже время, здесь нужен более серьезный подход к подготовке бойцов. А именно, нужно использовать тренажеры, а их все равно нужно закупать. С учетом того, танки Т-64-Булат в армии уже адаптированы и люди могут ими управлять, решение государства в данном случае правильное", - отметил эксперт.

Решением проблемы с введением "Оплота" в ряды украинской армии, по мнению эксперта, может стать иностранный опыт принятия на вооружения новой бронетехники.

"Вот посмотрим, например, как Франция вводила "Леклерки" в свою армию. В год покупаются по 7-8 танков. Уже на новых танках, после некоторого времени, периода обучения, создаются подразделения, и они начинают выполнять боевые задачи", - отметил Бадрак.

К тому же, вопросов, по поводу боеспособности "Булата", у эксперта также нет – танк способен эффективно противостоять российским Т-72 новейших модификаций.

"Как показывают танковые дуэли, модернизированный "Булат" ничем не уступает Т-72-Б3. Конечно, многое зависит от комплектации машины. Но даже в стандартной комплектации украинский модернизированный танк – серьезный конкурент новейшему российскому аналогу", - считает эксперт.

Экспорт оружия: что продали во время войны

С началом боевых действий весной 2014 года украинское правительство сразу же распорядилось прекратить все экспортные поставки. Восстановить боеспособность армии нужно было любой ценой, а наиболее боеспособной была техника уже зафрахтованная на экспорт. И хотя это сулило стране большими штрафами и расторжением контрактов, техника сгружалась и военные получали восстановленные Т-64, САУ, вертолеты и выше упомянутые бракованные БТРы.

Но даже несмотря на заявления властей о запрете на продажу катастрофически недостающего в условиях войны оружия, по неофициальным данным, экспорт оружия из Украины все-таки был.

В частности, в конце 2014 года экс-премьер Юлия Тимошенко передала в СБУ заявление, что за время военного конфликта на востоке Украины было продано 35,9 тысячи автоматов АКМ, 1,2 тысячи гранатометов, почти 5 тысяч авиационных ракет, 60 противотанковых ракетных комплексов "Фагот", 10 БТР, 23 беспилотника "Рейс", 10 тысяч касок и два вертолета Ми-8.

Даже с учетом того, что за обвинение Минобороны в преступлении против украинской армии выполнявший на тот момент обязанности министра обороны Валерий Гелетей грозил Тимошенко судом, подтверждением ее слов могут служить данные SIPRI, согласно которым в 2014 году Украина продала оружия на 664 млн долл.

Всего спустя несколько месяцев после вышеупомянутого инцидента, о необходимости экспорта оружия заговорили в концерне "Укроборонпром", объединяющем отечественные оборонные предприятия.

"Украина долгое время входила в десятку стран-экспортеров оружия. Когда мы говорим о необходимости экспорта оружия для страны - это не только поступления средств в бюджет, но и вопрос сохранения рынков сбыта", - заявил в марте первый заместитель гендиректора "Укроборонпрома" Сергей Пинькас.

А в мае этого года президент Украины Петр Порошенко не просто поддержал инициативу сохранения военного экспорта, а заявил о необходимости его скорейшего увеличения.

"Кое-кто нас подвергал определенной критике, что мы должны ограничить экспорт вооружения во время войны. Но, наоборот, мы на сегодняшний день, благодаря этому экспорту, имеем возможность закупать самые современные комплектующие, утверждать высокий уровень украинского вооружения в мире. И меня совершенно не огорчает, что "Укроборонпром" вошел в десятку экспортеров оружия в мире. Стратегическая задача — войти в пятерку", - сообщил Порошенко во время осмотра новейших образцов вооружения на полигоне "Десна" 11 мая.

Война на всех фронтах

Как отмечают в «Укроборонпроме», получение валютной прибыли – не единственная причина для продажи оружия в столь сложный для страны период. По словам руководства концерна, сокращение Украиной военного экспорта будет означать полную потерю рынков сбыта. И причиной этому – постоянная конкуренция с крупнейшим милитари-гигантом Россией.

"Мы должны понимать, что нашим основным конкурентом была Россия... Президент правильно ставит нам задачу: необходимо не выпадать из экспорта. Пока Россия находится под влиянием санкций, мы должны этим пользоваться", - отмечает Пинькас.

Сопоставлять объемы продаж оружия двух стран и назвать Украину серьезным конкурентом для России очень сложно. Согласно данным SIPRI, по итогам последних четырех лет в списке крупнейших поставщиков вооружения Россия занимает второе, после США, место, охватывая 27% всех продаж. Показатель Украины более скромный – 9-е место с 3% мирового рынка. Но показательным является тот факт, что с 2010 по 2014 год прирост продаж Украины составил 75%. А это – второй результат в мире, после Китая.

Проблема также в том, что, традиционно покупателями советского оружия являются страны Африки, Ближнего Востока и Азии. Имея Украину, как единственную помеху для монополии в этих регионах, при этом стремительно увеличившую экспорт вооружения, Россия могла использовать военную дестабилизацию на Донбассе для ее вытеснения с рынка.

"Россия использует войну для того чтобы отсечь Украину от рынков вооружений. Украина последние 5-7 лет очень сильно обходит Россию по продаже бронетехники. Мы продаем новые танки в Таиланд, бронетранспортеры – в Ирак. У России нет таких крупных контрактов, и уровень технологий у нее намного слабее по сравнению с украинской танковой школой", - подтверждает эту позицию Бадрак.

Кстати, Россия в войне с Украиной не гнушается ничем. По словам директора компании "Аналитическая группа Da Vinci AG" Анатолия Баронина, даже за упомянутым скандалом с поставками БТР-4 в Ирак стоят российские спецслужбы. Напомним, иракская сторона отказалась принимать часть произведенных в Украине БТРов из-за технических дефектов – трещин в броне.

"Те проблемы, которые были обнаружены с броней (при поставках БТР-4 в Ирак, – УНИАН) – это не проблема украинской поставки. Мы работали с "Укроборнпромом" и я могу абсолютно четко сказать, что данная поставка была сорвана при помощи российских спецслужб для замены на иракском рынке наших БТР-4 на продукцию российского оборонного сектора", - сообщил он.

По информации Баронина, трещины в броне произошли из-за целенаправленного нарушения технологического процесса при производстве. Во-первых, производитель корпусов не произвел снижение напряжения брони, которое необходимо было сделать на протяжении нескольких недель после сварки. К тому же, в цехах не соблюдался температурный режим для проведения сварки, а корпуса попросту выносились на мороз.

"Уже после поставки техники в тропический пояс, при резких перепадах температуры, естественно, напряжение усилилось и пошли трещины. Это произошло бы с любой техникой при таких нарушениях. И за срыв этого контракта мы должны благодарить как занимавшего на то время министра обороны, так и руководство компании-производителя корпусов", - считает Баронин.

Помимо этого, ослабила военно-промышленный потенциал Украины и оккупация Россией части украинских территорий. Так, по данным СНБО в августе российские гумконвои вывезли в Россию из Донецка оборудование ГАКХ "Топаз", производителя современных радиолокационных станций "Кольчуга", и Луганского патронного завода. Но, как уверяют в "Укроборонпроме", техническая документация утерянных предприятий ранее была вывезена на "большую землю" или уничтожена.

Тяжелый удар украинской оборонке был нанесен и в оккупированном Крыму, где сосредотачивались оружейные предприятия судостроительного сектора. В частности, был утрачен феодосийский завод "Море", выпускавший по контракту для Китая десантные корабли на воздушной подушке "Бизон".

Правда, хотя кремлевские спикеры открыто заявляют о том, что расторжение сотрудничества между оборонками обеих стран добьет и так ослабевший военно-промышленный потенциал Украины, серьезные последствия уже отразились и на российском ВПК.

Этот факт признал даже вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин, постоянно напоминающий миру о сказочной мощи российского оружия. В частности, по его словам, прекращение поставок украинских газотурбинных установок производства николаевского завода "Зоря-Машпроект" остановило производство ряда боевых кораблей для российских ВМФ. Помимо этого, с прекращением украинских поставок, российские заводы остались без двигателей для крылатых ракет "воздух-воздух" производства завода "Арсенал", без моторов производства запорожского предприятия "Мотор Сич" не летают и российские боевые вертолеты

Реакция Запада

Ведя активную разработку новых проектов, увеличивая в разы производство техники, в "Укроборонпроме" уверяют – армия в любом случае будет обеспечена, но вот потерянные международные рынки вернуть после войны уже вряд ли удастся.

"Пока сейчас идут боевые действия и идет война экспортные поставки мы сократим. Торговать тем, что необходимо нашим военным мы не хотим, и точно не будем. И, как только украинскую армию мы перевооружим, тогда и начнем торговать полным комплектом продукции", - сообщил первый заместитель генерального директора по внешнеэкономической деятельности госконцерна "Укроборонпром" Денис Гурак.

Открытым остается один, но важный, вопрос – поймут ли столь противоречивые заявления Украины наши западные партнеры. Конечно, для Украины не просто экономически выгодно, но и необходимо стимулировать промышленность новыми заказами и обеспечить приток валюты. Но страна, на протяжении года заявляющая о нехватке современного летального оружия, при этом уже занимающая солидную часть международного военного экспорта, намерена в ближайшем времени конкурировать с Германией, Италией, Францией и Великобританией на мировых рынках. Именно с теми стратегическими партнерами, на которых Украина сейчас особенно рассчитывает.

Вместе с тем директор компании "Аналитическая группа Da Vinci AG" Анатолий Баронин считает, что не стоит слишком преувеличивать экспортные возможности отечественного ВПК. "Вопрос входа Украины в топ-5 крупнейших экспортеров оружия возможен только в долгосрочной перспективе в условиях реформирования, стабильного финансирования оборонного сектора Украины и постоянного обновления продукции украинской оборонки. На сегодняшний день говорить выходе Украины в лидеры в течении одного-двух лет невозможно. Это четко понимают на Западе и к обострению отношений с европейскими партнерами это никак не приведет", - сделал вывод эксперт.

Владислав Швец (УНИАН)