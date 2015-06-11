Европарламент: ЕС нужно разработать новую стратегию для Черноморского региона

Об этом говорится в резолюции ЕП, которая была проголосована в четверг в Страсбурге в ходе пленарного заседания, сообщает собственный корреспондент УНИАН.

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"(ЕП) Призывает Комиссию и Европейскую дипломатическую службу как можно скорее разработать всеобъемлющую стратегию ЕС для региона Черного моря; отмечает, что положения Стратегии морской безопасности ЕС также должны применяться к Черному морю; призывает к пересмотру стратегии европейской безопасности", - отмечается в резолюции.

В связи с этим в ЕП заявили, что Черноморский регион должен иметь настоящий приоритет для ЕС.

"(ЕП) Считает, что нынешний формат Черноморской синергии является устаревшим", - пояснили свою позицию депутаты

Вместе с тем, они подчеркнули "критическую важность координации с НАТО, в частности, с прибрежными государствами Черного моря, которые являются членами НАТО, и с Соединенными Штатами".

"Черноморский бассейн является ключевым компонентом евроатлантической безопасности; (ЕП) подчеркивает, что модернизация и повышение военного потенциала этих черноморских прибрежных государств, которые являются членами ЕС и НАТО, имеют ключевое значение для обеспечения безопасности и стабильности в регионе", - отмечается в резолюции.

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Поэтому в ЕП приветствовали приверженность государств-членов НАТО к коллективной безопасности и применения в случае необходимости статьи 5 Вашингтонского договора.

ЕП также напомнил, что хотя в 2008 году заявки Грузии и Украины на присоединение к Плану действий относительно членства в НАТО не были приняты, на саммите в Бухаресте НАТО заявила, что Грузия и Украина станут членами альянса.

"(ЕП) Отмечает, что после войны 2008 года в Грузии и незаконной аннексии Крыма в 2014 году Россия территориально покалечила обе страны, что делает их неприемлемыми для членства в НАТО, (ЕП) считает, что, не будучи в состоянии защитить их непосредственно, НАТО имеет моральное обязательство поддерживать способность Грузии и Украины себя защитить", - говорится в резолюции Европарламента.