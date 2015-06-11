В ЕС обеспокоены наращиванием военного присутствия России в Черном море

Об этом говорится в резолюции ЕП по стратегической военной ситуации в бассейне Черного моря после аннексии Крыма Россией, которая подготовлена на основе доклада депутата Иоанна Пашку, и была проголосована в четверг в Страсбурге в ходе пленарного заседания парламента, передает собственный корреспондент УНИАН.

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„(ЕП) глубоко обеспокоен нынешним оборонительным и наступательным военным наращиванием России в Черном море и запланированным расширением и модернизацией российского Черноморского флота, к которому привлечены шесть новых современных дизельных подводных лодок и шесть новых фрегатов; напоминает, что позиционирование наступательных средств ВВС и модернизация крымской военной инфраструктуры повысит наступательные военные позиции России, а также ее способность простереть свою власть за пределы своей территории”, - говорится в резолюции.

ЕП также считает, что изменение геостратегического ландшафта, развитие военной ситуации в бассейне Черного моря и насильственная аннексия Крыма Россией свидетельствуют о „широких и системных проблемах после "холодной войны”.

„(ЕП) считает, что ЕС и государства-члены должны иметь ответ на эти проблемы и должны пересмотреть свою внешнюю политику и политику безопасности, что должно быть отражено в Европейской стратегии безопасности, стратегии морской безопасности и в Стратегии ЕС для Черного моря; обеспокоен усилением давления России на восточной границе ЕС, в том числе с Румынией, Польшей и странами Балтии, что является серьезной опасностью”, - отмечается в резолюции.

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В ЕП считают, что пролеты российских самолетов-истребителей вблизи военных кораблей НАТО и разведывательных платформ в Черном море являются „четким сигналом более агрессивной российской позиции в бассейне Черного моря, и предупреждают о повышенной опасности эскалации; призывают к прямым военным линиям связи, чтобы избежать трагических недоразумений.

ЕП с обеспокоенностью отмечает, что незаконная аннексия Крыма вызвала значительные изменения в стратегическом ландшафте Черноморского бассейна и прилегающей территории. „(ЕП) считает, что агрессивные действия России является возвратом к враждебному подходу; предупреждает, что заняв полуостров, Россия получила очень важную стартовую площадку как относительно запада (Балканы, Приднестровье и устье Дуная), так и относительно юга (Восточное Средиземноморье), где она создала постоянную военно-морскую группу, и что незаконная аннексия Крыма является для России „Южным” Калининградом, другим форпостом, который непосредственно граничит с НАТО”, - говорится в документе.

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Кроме того, в резолюции отмечается, что потенциал России в развертывании военных систем двойного назначения в Крыму „вызывает сомнение в добрых намерениях России, когда речь идет о достижении прогресса в сфере ядерного разоружения, и подрывает усилия, предпринятые в этом направлении”. В этой связи ЕП глубоко обеспокоен заявлением президента России Владимира Путина о готовности привести российские ядерные силы в боевую готовность.

„(ЕП) твердо поддерживает признание аннексии Крыма; вновь подтверждает свою приверженность независимости, суверенитету и территориальной целостности Украины и подчеркивает необходимость для ЕС и государств-членов говорить в отношениях с Россией единым голосом”, - отмечается в резолюции.

ЕП также приветствует решение Франции отложить поставку России военных кораблей типа «мистраль» и ожидает, что эти договоренности будут полностью отменены.