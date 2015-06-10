Почти каждый тридцатый населенный пункт в Украине переименуют в рамках декоммунизации - СМИ

Сотрудники Украинского института национальной памяти и волонтеры анализируют почти 30 тысяч названий украинских городов и сел.

Данные постоянно обновляются: так, перечень из 22 городов добавили еще шесть, увеличилось и количество пгт, которые нужно переименовать, с 44-х до 48-ми, передает ZN.UA.

Читайте такжеНа Луганщине переименуют 19 населенных пунктов, названных в честь коммунистов (список)

Иногда происхождение названий требует дополнительного исследования, объясняют историки. Например, село на Львовщине с, казалось бы, обычным названием Максимовка увековечивает офицера НКВД Максимова, который воевал против УПА. Община еще с 2008 года пытается вернуть селу историческое название Либухова. А село Хрущева Никитовка на Харьковщине, несмотря на очевидные аналогии, названо так еще в XVII-XVII веках в честь двух казаков: в 1676 г. уманский полковник Никита Сененко получил жалованную грамоту на эти земли, а с 1738 г. в Никитовке новый владелец - нежинский полковник Иван Хрущев.

Закон "Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрет пропаганды их символики" вступил в силу 21 мая.