Законы о воинах УПА и борьбе с советским прошлым вступят в силу уже завтра

Документы вступают в силу в день, следующий после их публикации.

Четыре закона, известные как «законы о декоммунизации» – «Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрете пропаганды их символики»; «О доступе к архивам репрессивных органов тоталитарного коммунистического режима 1917-1991 годов»; «Об увековечении победы над нацизмом во Второй мировой войне 1939-1945 годов» и «О правовом статусе и чествовании памяти борцов за независимость Украины в ХХ веке» Верховная Рада приняла 9 апреля.

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В конце прошлой недели их подписал президент Украины Петр Порошенко.

В апреле Верховная Рада приняла Закон "Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрете пропаганды их символики" (№ 2558). Кроме того, парламент принял Закон «О правовом статусе и чествовании памяти борцов за независимость Украины в ХХ веке» (№ 2538-1).