Зеленский отреагировал на предложение Путина развести войска по всей линии

Разведение сил и средств на других участках ОРДЛО Зеленский обсудит уже во время встречи.

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина выполнила все требования для разблокировки встречи в нормандском формате, в частности – развела войска в тех участках, где это было предусмотрено Договоренностями.

Об этом он сообщил журналистам во время визита Станицы Луганской 20 ноября.

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«Если мы что-то говорим, мы это сделаем. Мы сделали разведение в трех точках, которые были в Договоренностях, чтобы разблокировать формат нормандской встречи», – подчеркнул президент.

В то же время разведение сил и средств на других участках ОРДЛО Зеленский обсудит уже во время встречи.

«Это сложный вопрос, потому что есть участки очень сложные в принципе для обсуждения разведения. Поэтому мы сейчас об этом не говорим – будем говорить на встрече», – отметил он.

15 ноября российский президент Владимир Путин предложил развести войска вдоль всей линии разграничения на Донбассе.

Как сообщал УНИАН, 9 ноября от села Богдановка со стороны украинских силовиков и от Петровского со стороны боевиков началось разведение войск. Перед тем оккупанты несколько раз срывали разведение. 11 ноября в ООС отчитались о завершении практической фазы разведения в Петровском. Стороны должны были развести силы на расстояние одного километра от линии разграничения.