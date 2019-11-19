Разведение войск и обмен пленными: Тейлор поздравил Зеленского с последними достижениями

Достижениями президента Владимира Зеленского временный поверенный в делах США Уильям Тейлор считает возвращение из России украинских моряков и политзаключенных, разведение сил в Станице Луганской, Золотом и Петровском и обеспечение возвращения украинских кораблей.

Временный поверенный в делах Соединенных Штатов Америки в Украине Уильям Тейлор отметил последние достижения президента Украины Владимира Зеленского на пути достижения мира на Донбассе.

Об этом говорится в заявлении Тейлора, размещенном Посольством США в Facebook.

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"Я поздравляю президента Зеленского и его внешнеполитическую команду за последние достижения. Успешное возвращение домой моряков и других политических заключенных, разведение сил в Станице Луганской, Золотом и Петровском, и, только что, обеспечение возвращения украинских кораблей, которые были незаконно захвачены Россией, - это конкретные достижения на пути к миру, и все украинцы имеют основания этим гордиться. Мы также приветствуем сообщение о грядущем саммит в Нормандской формате и надеемся на дальнейшее продвижение в достижении мира", - заявил Тейлор.

Вместе с тем он отметил: "конечно, всегда есть те, кто хочет разделить Украину, особенно Россия".

В связи с этим американский дипломат призвал не обращать внимания на российскую дезинформацию.

"В некоторых сообщениях местных СМИ содержатся измышления, будто члены команды президента сочувствуют России или считают, что начал конфликт бывший президент Петр Порошенко. За конфликт однозначно отвечает Россия. Соединенные Штаты твердо стоят на стороне Украины в ее борьбе против российской агрессии и в стремлении Украины к миру", - подытожил Тейлор.