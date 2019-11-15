Путин заявил о необходимости разведения войск вдоль всей линии разграничения на Донбассе

По словам российского президента, осуществить разведение сил по всей линии разграничения надо как можно быстрее.

Российский президент Владимир Путин предложил развести войска вдоль всей линии разграничения на Донбассе.

Такое мнение Путин высказал во время саммита БРИКС, пишет РБК.Украина.

По словам российского президента, осуществить разведение сил по всей линии разграничения надо как можно быстрее.

"Понимаете, по всей линии надо развести так, чтобы хотя бы пушки не стреляли, чтобы люди не гибли. Это точно надо сделать и как можно быстрее", - сказал он.

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Напомним, 9 ноября от села Богдановка со стороны украинских силовиков и от Петровского со стороны боевиков началось разведение войск. Перед тем оккупанты несколько раз срывали разведение. 11 ноября в ООС отчитались о завершении практической фазы разведения в Петровском. Стороны должны были развести силы на расстояние одного километра от линии разграничения.