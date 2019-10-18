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Кононенко: Никто меня не задерживал

10:05, 18 октября 2019
Политика
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Кононенко сейчас в Турции / solydarnist.org

Об этом он рассказал в комментарии LIGA.net.

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По его словам, сейчас он находится в Стамбуле, а затем летит в Китай в город Чэнду – на турнир по теннису, где будет выступать воспитанница его теннисной академии Даша Снигур.

«Никто меня не задерживал, никому не нужен. Обратно 28 числа – хочу подписать договор о сотрудничестве с федерацией тенниса Китая», – сказал Кононенко.

Напомним, журналист Сергей Лещенко 17 октября сообщил, что вечером Кононенко остановили на границе для выяснения его нынешнего статуса, поскольку фамилия упоминается в контексте многих уголовных производств.

Позже Кононенко подтвердил "Украинской правде", что его задержали по запросу НАБУ.

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Теги: #НАБУ#Кононенко