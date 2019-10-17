Кононенко временно задержали в аэропорту "Борисполь"

Бывшего нардепа задержали на границе для выяснения его нынешнего статуса.

Бывший народный депутат Игорь Кононенко вечером 17 октября прибыл в аэропорт "Борисполь" с целью вылететь за пределы Украины.

По состоянию на 21:00 Кононенко все еще не давали разрешения на прохождение государственной границы.

Об этом сообщил экс-нардеп Сергей Лещенко в Telegram.

"В связи с тем, что фамилия Кононенко упоминается в контексте многих уголовных производств, он был остановлен на границе для выяснения его нынешнего статуса", - говорится в сообщении.

Изданию "Украинская правда" удалось связаться с Кононенко. Политик сообщил, что его на 40 минут задержали в аэропорту по запросу Национального антикоррупционного бюро.

Вскоре после этого он вылетел в Стамбул.

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Ранее в четверг фигурант журналистского расследования о хищении в обороно-промышленном комплексе бывший первый заместитель секретаря Совета нацбезопасности и обороны Олег Гладковский пытался вылететь из Украины, но был задержан детективами Национального антикоррупционного бюро.

Как сообщалось, в августе НАБУ открыло дело по факту декларирования недостоверной информации депутатом Верховной Рады Игорем Кононенко из фракции "Блок Петра Порошенко".